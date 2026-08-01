Đội hình ra sân

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Joao Neves, Vitinha, Zaire-Emery, Akliouche, Kvaratskhelia, Doue.

Aston Villa: Bizot, Maatsen, Pau Torres, Lindelof, Cash, Joao Gomes, Kamara, Madjo, Buendía, McGinn, Hemmings.

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13/08/2026 | 02:06

5'

Với thực lực nhỉnh hơn, PSG chiếm quyền kiểm soát trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. 

Ở chiều ngược lại, HLV Unai Emery đang yêu cầu các học trò đá phòng ngự chặt, chờ cơ hội tung ra đòn phản công.

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13/08/2026 | 02:02

2h

Trận đấu bắt đầu.

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13/08/2026 | 01:37

1h

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Đội hình ra sân PSG
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Đội hình ra sân Aston Villa
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12/08/2026 | 18:19

23h

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Dàn sao PSG tập luyện trước trận - Ảnh: PSG Inside
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12/08/2026 | 18:19

22h

Thông tin lực lượng

PSG: Tình trạng thể lực của Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Desire Doue và Bradley Barcola chưa đảm bảo để đá chính từ đầu.

Aston Villa: Amadou Onana vắng mặt vì chấn thương. Khả năng thi đấu của Emiliano Martinez, Garnacho, Leon Bailey, John McGinn và Johan Manzambi khá thấp.

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PSG được đánh giá cao hơn Aston Villa - Ảnh: F.B
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