Đội hình ra sân
PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Joao Neves, Vitinha, Zaire-Emery, Akliouche, Kvaratskhelia, Doue.
Aston Villa: Bizot, Maatsen, Pau Torres, Lindelof, Cash, Joao Gomes, Kamara, Madjo, Buendía, McGinn, Hemmings.
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5'
Với thực lực nhỉnh hơn, PSG chiếm quyền kiểm soát trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Ở chiều ngược lại, HLV Unai Emery đang yêu cầu các học trò đá phòng ngự chặt, chờ cơ hội tung ra đòn phản công.
2h
Trận đấu bắt đầu.
1h
23h
22h
Thông tin lực lượng
PSG: Tình trạng thể lực của Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Desire Doue và Bradley Barcola chưa đảm bảo để đá chính từ đầu.
Aston Villa: Amadou Onana vắng mặt vì chấn thương. Khả năng thi đấu của Emiliano Martinez, Garnacho, Leon Bailey, John McGinn và Johan Manzambi khá thấp.