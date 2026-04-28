Nhận định trước trận:

PSG đang bước vào trận bán kết Champions League với phong độ cực kỳ ấn tượng khi thắng 8/9 trận gần nhất, trong đó toàn thắng 4 trận knock-out và mỗi trận đều ghi ít nhất 2 bàn.

Thầy trò HLV Luis Enrique vì thế có thêm sự tự tin khi được chơi trên sân nhà Parc des Princes, nơi họ bất bại 5 trận Champions League gần đây, nổi bật với các chiến thắng trước Chelsea và Liverpool.

PSG vs Bayern được xem là trận chung kết sớm

Tuy nhiên, Bayern Munich là thử thách hoàn toàn khác. Đội bóng của HLV Vincent Kompany đang duy trì chuỗi 9 trận toàn thắng, trong đó có màn lội ngược dòng 4-3 trước Mainz. Không chỉ vậy, “Hùm xám” còn cực kỳ đáng gờm khi thi đấu xa nhà với chuỗi 17 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Đáng chú ý, Bayern cũng có thành tích rất tốt tại Parc des Princes khi toàn thắng 4 lần gần nhất tại đây ở Champions League. Vì vậy, dù PSG có lợi thế sân nhà, trận đấu tới nhiều khả năng sẽ diễn ra cân bằng và khó phân định thắng bại ngay lượt đi.