Barcelona bước vào trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha với lợi thế rõ rệt sau khi dễ dàng vượt qua Athletic Bilbao ở bán kết. Đoàn quân của Hansi Flick sớm dẫn trước bốn bàn ngay trong hiệp một, qua đó có thêm thời gian hồi phục thể lực – yếu tố có thể mang tính quyết định trước trận El Clásico.

Raphinha tỏa sáng với cú đúp, trong khi Fermin Lopez, Ferran Torres và Roony Bardghji cũng ghi dấu ấn, giúp Barcelona duy trì phong độ ấn tượng.

Đội bóng xứ Catalunya đang hướng tới danh hiệu Siêu cúp lần thứ 16 trong lịch sử, sau khi từng đánh bại Real Madrid 5-2 để lên ngôi năm ngoái. Hiện tại, Barca sở hữu chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và chưa thua trận quốc nội nào kể từ cuối tháng 10/2025.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid trải qua bán kết căng thẳng trước Atletico và chịu tổn thất lực lượng khi một số trụ cột gặp vấn đề thể lực. Dù Siêu cúp không phải mục tiêu tối thượng, El Clasico vẫn luôn là thử thách lớn, nơi mọi lợi thế đều có thể bị xóa nhòa chỉ sau một khoảnh khắc.