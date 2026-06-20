Maroc bước vào cuộc đối đầu với Scotland ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 trong bối cảnh cần một chiến thắng để gia tăng cơ hội đi tiếp. Trận hòa 1-1 trước Brazil cho thấy sức mạnh và bản lĩnh của “Sư tử Atlas”, nhưng kết quả đó vẫn chưa đủ để giúp đại diện châu Phi tạo ra lợi thế rõ rệt.

Scotland vs Maroc

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mohamed Ouahbi, Maroc đang duy trì phong độ ổn định với chuỗi 20 trận liên tiếp không thua. Trước Brazil, Hakimi cùng các đồng đội đã chơi đầy tự tin, thậm chí là đội mở tỷ số trước, qua đó tiếp thêm sự hưng phấn trước màn chạm trán Scotland.

Ở chiều ngược lại, Scotland cũng thể hiện quyết tâm lớn sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Haiti nhờ pha lập công của John McGinn. Nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm, đại diện châu Âu sẽ tiến rất gần tới tấm vé vào vòng knock-out.

Maroc không có sự phục vụ của Nayef Aguerd và Abde Ezzalzouli do chấn thương, song đội hình của họ vẫn còn nhiều nhân tố chất lượng có thể tạo nên khác biệt. Với kinh nghiệm cùng chiều sâu lực lượng đáng kể, “Sư tử Atlas” được đánh giá đủ khả năng giành chiến thắng quan trọng trước Scotland.