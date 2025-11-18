Sri Lanka đang trở thành điểm nhấn bất ngờ tại bảng D vòng loại Asian Cup 2027. Từng bị xem là đội bóng lót đường, đại diện Nam Á lại gây sốc với 2 chiến thắng sau 5 lượt trận, trong đó nổi bật là màn hạ gục Turkmenistan 2-1 vào ngày 9/10 – đối thủ từng đứng đầu bảng và thắng Thái Lan 3-1 ở lượt đi. Trước đó, Sri Lanka cũng đánh bại Đài Bắc (Trung Hoa) 3-1, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc.

Thành công này đến từ chính sách nhập tịch mạnh mẽ. Từ cuối năm 2023, LĐBĐ Sri Lanka chủ động tìm kiếm cầu thủ gốc Sri Lanka ở khắp thế giới và chọn ra nhóm nhân sự chất lượng. Có thời điểm, đội triệu tập tới 16 cầu thủ nhập tịch trong danh sách 23 người, giúp nâng tầm sức mạnh đáng kể.

Trong khi đó, Thái Lan bước vào trận đấu tới với tinh thần hứng khởi sau khi HLV Anthony Hudson ra mắt bằng chiến thắng 3-2 trước Singapore. “Voi chiến” đặt mục tiêu duy trì đà thăng hoa khi làm khách trước Sri Lanka – đội bóng đang tạo nên nhiều bất ngờ thú vị.