Malaysia có màn trình diễn áp đảo trước Nepal khi chủ động dâng cao tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dion Cools sớm để lại dấu ấn bằng pha thoát xuống phá bẫy việt vị, nhưng cú dứt điểm của anh lại trượt mục tiêu trong gang tấc.
Suốt hiệp một, đoàn quân áo vàng-đen giữ bóng vượt trội và liên tục bắn phá khung thành đối phương, song những cơ hội từ Faisal Halim, Safawi Rasid hay Corbin Ong đều bị thủ thành kỳ cựu Kiran Chemjong xuất sắc hóa giải.
Sau giờ nghỉ, sức ép càng lớn và cuối cùng Malaysia cũng tìm được điều mình cần. Phút 56, Faisal Halim bứt tốc đón đường chọc khe thông minh, lạnh lùng hạ gục Chemjong để mở tỷ số.
Dù vậy, đội chủ nhà vẫn phung phí hàng loạt cơ hội, bao gồm cú đá lên trời của Safawi ở phút 59 và pha bỏ lỡ của Laine cuối trận.
Kịch tính dâng cao ở phút 89 khi Malaysia nhận phạt đền nhưng Paulo Josue lại sút vọt xà. Dẫu vậy, chiến thắng 1-0 vẫn đủ giúp Malaysia giữ vững ngôi đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 sau 5 lượt trận.
Ghi bàn:
Malaysia: Faisal Halim (56')
Đội hình xuất phát Nepal vs Malaysia
Nepal: Chamjong, Bista, Chand, Dangi, Ghalan, Lama, Limbu, Tamang, Sumit, Shrestha, Suman Sthrestha
Malaysia: Hazmi, Corbin Ong, Harith, Ubaidullah, Dion Cools, Nooa Laine, Wilkin, Davies, Arif, Nazimi, Safawi Rasid
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho Malaysia trước Nepal. Kết quả này giúp "Hổ Mã Lai" tiếp tục giữ ngôi đầu bảng F sau 5 trận đấu. Ngày mai (19/11), ĐT Việt Nam mới ra sân gặp chủ nhà - ĐT Lào.
90'+2
Cầu thủ nhập tịch đá hỏng 11m
Trọng tài người Hàn Quốc bắt lỗi cầu thủ Nepal kèm theo tấm thẻ vàng thứ hai, cho Malaysia được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, cầu thủ nhập tịch vào sân từ ghế dự bị - Paulo Josue đã sút bóng đi vọt xà ngang khung thành.
85'
Các cầu thủ Nepal nỗ lực đẩy cao đội hình gây sức ép nhưng dễ dàng bị các cầu thủ Malaysia bẻ gãy.
75'
Đội bóng đến từ Nam Á vẫn hoàn toàn lép vế, chưa tạo ra được cơ hội nào thật sự nguy hiểm về phía khung thành của Malaysia.
65'
Có bàn dẫn trước, các cầu thủ U22 Malaysia duy trì thế trận lấn lướt trước các cầu thủ Nepal.
59'
Tiền đạo hàng đầu Malaysia - Safawi Rasid có pha bỏ lỡ khó tin khi sút bóng lên trời trước khung thành rộng mở của Nepal.
56'
Faisal Halim mở tỷ số cho Malaysia
Nhận đường chọc khe tinh tế của đồng đội, Faisal Halim thoát xuống dứt điểm đánh bại thủ môn Chamjong trong tình huống đối mặt.
52'
Thủ môn Chamjong và hàng thủ Nepal lại phải làm việc vất vả trước tình huống tấn công của Malaysia.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0. Nếu tỷ số hòa được giữ nguyên đến hết trận thì sẽ có lợi cho tuyển Việt Nam.
38'
Thêm một pha đánh đầu uy lực nữa của Dion Cools nhưng bóng đi đúng vào vị trí khiến thủ môn Chamjong của Nepal vất vả cản phá.
34'
Đến lượt Corbin Ong băng vào đánh đầu dũng mãnh đưa bóng đi chệch khung thành Nepal trong gang tấc.
31'
Thêm một cơ hội dành cho Malaysia, tình huống treo bóng vào vòng cầm Nepal để Dion Cools đánh đầu với không thành công.
21'
Pha pressing tốt của cầu thủ Malaysia đem về cơ hội để Safawi Rasid dứt điểm từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn Chamjong phải trổ tài.
17'
Pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Nepal, các cầu thủ Malaysia nỗ lực dứt điểm nhưng không thành công.
10'
Trận đấu đang diễn ra khá cởi mở, Malaysia kiểm soát bóng nhiều hơn.
2'
Malaysia sớm có cơ hội đầu tiên, sao nhập tịch Dion Cools phá bẫy việt vị thoát xuống, anh ngoặt bóng rồi dứt điểm về góc xa nhưng không trúng đích.
20h00
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
19h25
Cầu thủ hai đội ra sân khởi động trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Giống như khi tiếp Việt Nam tại sân Thống Nhất, Nepal tiếp tục “chấp” đối thủ lợi thế sân nhà khi chọn sân Bukit Jalil của chính Malaysia làm địa điểm tổ chức lượt trận bảng F. Điều này vô tình giúp Malaysia hưởng lợi lớn: không phải di chuyển, được đá tại môi trường quen thuộc và còn có sự ủng hộ của khán giả nhà.
Trước trận, Nepal có bước chuẩn bị tích cực bằng trận hòa 2-2 với Bangladesh – màn tổng duyệt đầu tiên dưới thời tân HLV Hari Khadka, người lên thay Matt Ross sau chuỗi thất bại trước Việt Nam. Tuy nhiên, xét về tương quan lực lượng lẫn chất lượng chơi bóng, Nepal vẫn bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Malaysia.
Ở lượt đi, Malaysia đã thắng 2-0, cho thấy sự vượt trội rõ rệt dù đang chịu ảnh hưởng từ vụ “nhập tịch lậu”. Với hàng phòng ngự dày đặc đặc trưng, Nepal có thể gây khó dễ, nhưng nếu Malaysia duy trì được sự đa dạng trong tấn công, 3 điểm vẫn là mục tiêu trong tầm tay.
Thông tin lực lượng
Cả hai đội tuyển đều có đầy đủ lực lượng.