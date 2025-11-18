Malaysia có màn trình diễn áp đảo trước Nepal khi chủ động dâng cao tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dion Cools sớm để lại dấu ấn bằng pha thoát xuống phá bẫy việt vị, nhưng cú dứt điểm của anh lại trượt mục tiêu trong gang tấc.

Suốt hiệp một, đoàn quân áo vàng-đen giữ bóng vượt trội và liên tục bắn phá khung thành đối phương, song những cơ hội từ Faisal Halim, Safawi Rasid hay Corbin Ong đều bị thủ thành kỳ cựu Kiran Chemjong xuất sắc hóa giải.

Faisal Halim ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu - Ảnh: AFC

Sau giờ nghỉ, sức ép càng lớn và cuối cùng Malaysia cũng tìm được điều mình cần. Phút 56, Faisal Halim bứt tốc đón đường chọc khe thông minh, lạnh lùng hạ gục Chemjong để mở tỷ số.

Dù vậy, đội chủ nhà vẫn phung phí hàng loạt cơ hội, bao gồm cú đá lên trời của Safawi ở phút 59 và pha bỏ lỡ của Laine cuối trận.

Kịch tính dâng cao ở phút 89 khi Malaysia nhận phạt đền nhưng Paulo Josue lại sút vọt xà. Dẫu vậy, chiến thắng 1-0 vẫn đủ giúp Malaysia giữ vững ngôi đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 sau 5 lượt trận.

Ghi bàn:

Malaysia: Faisal Halim (56')

Đội hình xuất phát Nepal vs Malaysia

Nepal: Chamjong, Bista, Chand, Dangi, Ghalan, Lama, Limbu, Tamang, Sumit, Shrestha, Suman Sthrestha

Malaysia: Hazmi, Corbin Ong, Harith, Ubaidullah, Dion Cools, Nooa Laine, Wilkin, Davies, Arif, Nazimi, Safawi Rasid