Sau lượt trận thứ 4 vòng loại Asian Cup 2027, bảng F chỉ còn là cuộc đua song mã giữa hai ứng viên sáng giá nhất là tuyển Việt Nam và Malaysia.

Chiến thắng ngược dòng 5-1 trước Lào giúp Malaysia tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, tuyển Việt Nam dù đánh bại Nepal 1-0 trên sân Thống Nhất vẫn chỉ có 9 điểm, tạm đứng thứ hai. Hai đội xếp sau là Lào (3 điểm) và Nepal (0 điểm) đã bị loại khỏi cuộc đua.

Theo điều lệ, chỉ đội nhất bảng mới giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Trong trường hợp hai đội bằng điểm, chỉ số đối đầu trực tiếp sẽ được xét trước, sau đó mới đến hiệu số bàn thắng bại.

Tuyển Việt Nam (áo trắng) có 2 chiến thắng vất vả trước Nepal - Ảnh: Hữu Hà

Chính vì vậy, thất bại 0-4 của Việt Nam trước Malaysia ở lượt đi trên sân Bukit Jalil khiến cơ hội của thầy trò HLV Kim Sang Sik trở nên khó khăn hơn nhiều.

Trong lúc chờ phán quyết của AFC và FIFA về bê bối nhập tịch "lậu" của Malaysia thì "Những chiến binh Sao vàng" vẫn phải nỗ lực hết mình ở phần còn lại của vòng loại.

Ở hai lượt trận còn lại, tuyển Việt Nam làm khách trước Lào rồi tiếp đón Malaysia trên sân nhà - trận cầu được xem như “chung kết bảng F”.

Tuyển Việt Nam buộc phải thắng đậm Lào để cải thiện hiệu số, đồng thời hy vọng Malaysia sảy chân trước Nepal ở lượt kế tiếp. Khi đó, trận tái đấu tại Bình Dương sẽ định đoạt ngôi đầu bảng và tấm vé duy nhất đến Saudi Arabia.

Dù đối mặt thách thức lớn, cơ hội vẫn chưa khép lại. Nếu tận dụng lợi thế sân nhà và trình diễn phong độ tốt nhất, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ, biến cuộc đua tưởng chừng an bài thành màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Malaysia.

Xếp hạng bảng F sau lượt trận thứ 4

Highlights Việt Nam 1-0 Nepal (nguồn: VTV)