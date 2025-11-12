Ngày 12/11, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn có buổi gặp gỡ, động viên tuyển Việt Nam, hiện đang đóng quân tập luyện tại Việt Trì (Phú Thọ), chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân đội tuyển Lào trong khuôn khổ lượt về vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Người đứng đầu VFF ghi nhận sự chuyên nghiệp của các cầu thủ khi duy trì thể lực và phong độ ổn định để nhanh chóng hòa nhập cùng đội tuyển. Đặc biệt, ông Trần Quốc Tuấn cũng chúc mừng tiền đạo Nguyễn Xuân Son hoàn toàn bình phục sau thời gian dài điều trị chấn thương và sẵn sàng trở lại cống hiến cho màu áo ĐTQG.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Hiện tại, tuyển Việt Nam đang xếp thứ 2 bảng F với 9 điểm sau 4 trận, trong khi Lào đứng thứ 3 với 3 điểm. Đứng đầu bảng F là Malaysia, với 12 điểm. Ông Tuấn nhấn mạnh, thầy trò HLV Kim Sang Sik cần giữ sự tập trung và quyết tâm cao nhất trong những trận đấu còn lại của vòng loại, nắm giữ cơ hội đến cùng trong cuộc đua giành vé dự VCK Asian Cup 2027.

Chủ tịch VFF tin rằng tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại vòng loại Asian Cup 2027, trước mắt là trận gặp Lào trên sân khách ngày 19/11 tới. "Các trận đấu không chỉ mang ý nghĩa về thành tích mà còn là cơ hội quan trọng để cải thiện vị trí trên BXH FIFA, qua đó nâng cao thương hiệu đội tuyển và tạo lợi thế trong các lễ bốc thăm chia bảng tại các giải quốc tế chính thức", ông Tuấn nói.

Xuân Son và các đồng đội quyết tâm giành chiến thắng trước Lào. Ảnh: S.N

Chiều 12/11, tuyển Việt Nam tiếp tục buổi tập trên SVĐ Việt Trì, hướng tới hoàn thiện khâu chuẩn bị chiến thuật trước khi di chuyển sang Lào vào ngày 15/11.

Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh cho biết, tuyển Việt Nam không có ai gặp chấn thương nặng, tất cả đều rất quyết tâm giành trọn 3 điểm trong trận gặp Lào sắp tới.

Về sự trở lại của Nguyễn Xuân Son, cầu thủ Hà Nội FC chia sẻ cảm xúc: "Xuân Son mang năng lượng tích cực. Cậu ấy luôn nở nụ cười trên môi và mang sự hứng khởi đến cho anh em".