Đội hình dự kiến

Sunderland: Robin Roefs, Hume, Luke O’Nien, Kevin Danso, Mandava, Granit Xhaka, Sadiki, Chris Rigg, Le Fée, Angulo, Brobbey.

Chelsea: Mike Penders, Acheampong, Wesley Fofana, Colwill, Pedro Neto, Caicedo, Lavia, Palestra, Estêvão, Cole Palmer, Rogers.

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Lịch thi đấu
Vòng 10
08/11/2026 21:00:00 Brighton - Brentford
08/11/2026 21:00:00 Crystal Palace - Liverpool
08/11/2026 21:00:00 Ipswich - Bournemouth
08/11/2026 21:00:00 Sunderland - Chelsea
08/11/2026 23:30:00 Manchester United - Aston Villa
08/11/2026 | 12:15

19h

Thông tin lực lượng

Sunderland: Romaine Mundle chấn thương. Omar Alderete bị treo giò. 

Chelsea: Emiliano Martínez, Jorrel Hato, Maxence Lacroix, Reece James, Joao Pedro chấn thương.

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Chelsea sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: PL
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