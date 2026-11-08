Đội hình dự kiến
Sunderland: Robin Roefs, Hume, Luke O’Nien, Kevin Danso, Mandava, Granit Xhaka, Sadiki, Chris Rigg, Le Fée, Angulo, Brobbey.
Chelsea: Mike Penders, Acheampong, Wesley Fofana, Colwill, Pedro Neto, Caicedo, Lavia, Palestra, Estêvão, Cole Palmer, Rogers.
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|Lịch thi đấu
|Vòng 10
|08/11/2026 21:00:00
|Brighton - Brentford
|08/11/2026 21:00:00
|Crystal Palace - Liverpool
|08/11/2026 21:00:00
|Ipswich - Bournemouth
|08/11/2026 21:00:00
|Sunderland - Chelsea
|08/11/2026 23:30:00
|Manchester United - Aston Villa
19h
Thông tin lực lượng
Sunderland: Romaine Mundle chấn thương. Omar Alderete bị treo giò.
Chelsea: Emiliano Martínez, Jorrel Hato, Maxence Lacroix, Reece James, Joao Pedro chấn thương.