Đội hình ra sân

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.

Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; De Bruyne, Tielemans; Raskin, Doku, Trossard; De Ketelaere.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

11/07/2026 | 00:54

0h45

HM4fDBxXIAALj5K.jpg
HM4jNRnXoAAoj9P.jpg
Đội hình ra sân Tây Ban Nha vs Bỉ - Ảnh: T.T
Thu gọn
10/07/2026 | 17:29

0h30

HMvnKJubMAA3Z44.jpg
HMz1IU WMAAEPFg.jpg
Dàn sao Tây Ban Nha hào hứng trên sân tập - Ảnh: Selección Española Masculina de Fútbol
Thu gọn
10/07/2026 | 17:29

0h

HMngkSGX0AA9_RJ.jpg
Cặp đấu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: T.T
Thu gọn