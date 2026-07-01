Link xem trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Bỉ, 2h ngày 11/7Link xem trực tiếp bóng đá World Cup 2026, trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Bỉ, lúc 2h ngày 11/7 (giờ Việt Nam).
Đội hình ra sân
Tây Ban Nha (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.
Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; De Bruyne, Tielemans; Raskin, Doku, Trossard; De Ketelaere.
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