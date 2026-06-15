Link xem trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Cape Verde, 23h ngày 15/6 VietNamNet giới thiệu link xem trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Cape Verde, trong khuôn khổ bảng H World Cup 2026, lúc 23h00 ngày 15/6.

Ở một khía cạnh nào đó, dù đang chuẩn bị cho trận ra quân World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha vẫn đang sống trong đêm 14/7/2024 tại Berlin.

Khi đó, ngay sau khi giành chiến thắng trong trận chung kết EURO 2024, trên sân Olympic, Nico Williams đã diễn tả bằng lời tham vọng của cả tập thể, về cơ bản cũng giống như tham vọng hiện tại: “Và bây giờ, hướng tới World Cup”.

Giấc mơ về một ngôi sao thứ hai có thể đã bắt nguồn từ đêm vui ấy, với niềm hạnh phúc, sự nhiệt tình như vẫn đang lan tỏa trong ở La Roja khi đến Mỹ. Hành trình bắt đầu từ đối thủ Capen Verde.

Đội hình xuất phát:

Tây Ban Nha (4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabian Ruiz; Gavi, Oyarzabal, Ferran Torres.

Cape Verde (4-2-3-1): Vozinha; Moreira, Borges, Lopes, Paulo; Lenini, Yannick Semedo; Mendes, Monteiro, Willy Semedo; Livramento.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Tây Ban Nha vs Cape Verde: