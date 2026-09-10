Thể Công Viettel bước vào trận đấu với sự tự tin sau những màn trình diễn ổn định, trong khi CAHN cũng đang cho thấy tham vọng lớn nhờ đội hình giàu chiều sâu cùng nhiều ngôi sao chất lượng. Cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy không chỉ là màn so tài giữa hai đội bóng mạnh mà còn có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua nhóm đầu bảng.

CAHN sở hữu hàng công đáng gờm với những cái tên có khả năng tạo đột biến, trong khi Thể Công Viettel nổi bật nhờ lối chơi kỷ luật, khả năng phòng ngự chắc chắn và sự nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái.

Trận đấu được dự báo sẽ diễn ra căng thẳng với thế trận giằng co, bởi mỗi sai lầm đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng vô địch. Một chiến thắng sẽ giúp đội giành 3 điểm tạo lợi thế lớn trong cuộc đua đường dài tại V.League mùa giải này.

Đội hình dự kiến Thể Công Viettel vs CAHN

Thể Công: Văn Việt, Colonna, Lucas, Tuấn Tài, Viết Tú, Nhật Nam, Việt Hưng, Danh Trung, Nata, Luiz, Ribamar.

CAHN: Nguyễn Filip, Pedant Quang Vinh, Văn Hậu, Việt Anh, Adou Minh, Sabater Damia, Quang Hải, Henen Boris, Đình Bắc, Alan, Leo Artur.

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