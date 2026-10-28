Đội hình xuất phát Thể Công Viettel vs Seoul
Thể Công Viettel: Văn Việt (28), Viết Tú (18), Kyle Colonna (2), Lucas Alves de Araujo (15), Tuấn Tài (12), Nhật Nam (89), Văn Tú (88), Rimario Gordon (13), Văn Khang (11), Trung Hiếu (16), Lucas Ribamar (9)
Seoul: Jong-Beom Baek (26), Soo-Il Park (66), Juan Antonio Ros (37), Yazan Al-Arab (5), Jin-Su Kim (22), Seon-Min Moon (27), Do-Yun Hwang (41), Hrvoje Babec (6), Anderson Oliveira (10), Leonardo Ruiz (11), Young-Wook Cho (18)
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Thể Công tiếp đón FC Seoul với mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên tại đấu trường châu lục. Thầy trò HLV Popov đang trải qua chuỗi 6 trận không thắng trên mọi đấu trường. Tại V-League, đội bóng áo lính đứng thứ 12 với 4 điểm sau 5 vòng. Ở đấu trường châu Á, Thể Công mới có 1 điểm, xếp thứ ba bảng E.
Trong khi đó, Seoul đứng cuối bảng khi chưa giành điểm nào sau hai trận. Tuy nhiên, đại diện Hàn Quốc vẫn được đánh giá cao nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu.
Với lợi thế sân nhà, Thể Công Viettel quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.