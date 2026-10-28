Thể Công tiếp đón FC Seoul với mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên tại đấu trường châu lục. Thầy trò HLV Popov đang trải qua chuỗi 6 trận không thắng trên mọi đấu trường. Tại V-League, đội bóng áo lính đứng thứ 12 với 4 điểm sau 5 vòng. Ở đấu trường châu Á, Thể Công mới có 1 điểm, xếp thứ ba bảng E.

Trong khi đó, Seoul đứng cuối bảng khi chưa giành điểm nào sau hai trận. Tuy nhiên, đại diện Hàn Quốc vẫn được đánh giá cao nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu.

Với lợi thế sân nhà, Thể Công Viettel quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.