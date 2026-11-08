Thanh Hóa thiệt quân

Thủ môn Văn Việt bị đau ở vùng bụng sau pha vào bóng nguy hiểm của Bá Tiến. Người mới được triệu tập lên ĐT Việt Nam ôm bụng đau đớn. Rất may cho Thể Công khi thủ thành quê Nghệ An có thể tiếp tục thi đấu sau khi được bác sĩ chăm sóc.

Ban đầu trọng tài Bùi Trung Dũng chỉ phải nhận thẻ vàng, tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, vị vua sân cỏ này quyết định xóa thẻ vàng và thay bằng tấm thẻ đỏ đối với cầu thủ của Thanh Hóa.