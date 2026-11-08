Video Thanh Hoá mở tỷ số sớm
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Ghi bàn:
Thanh Hóa: Saliou (8')
Thẻ đỏ: Bá Tiến (33')
Đội hình xuất phát Thể Công vs Thanh Hoá
Thể Công: Văn Việt (28); Tuấn Tài (12), Chí Khải (Kyle Colonna - 2), Văn Nam (20), Trung Hiếu (16); Hữu Thắng (8), Andre Luiz (5); Wesley Nata (7), Văn Khang (11), Brandao (95); Hữu Nam (86).
Thanh Hoá: Thanh Diệp (25); Thanh Nam (14), Đinh Huyên (16), Đức Mạnh (58), Ngọc Hà (29); Bá Tiến (7), Abdurakhmanov (77), ThongKhamsavath (22), Di Mateo (35); Saliou (9), Matheus (98).
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33'
Thanh Hóa thiệt quân
Thủ môn Văn Việt bị đau ở vùng bụng sau pha vào bóng nguy hiểm của Bá Tiến. Người mới được triệu tập lên ĐT Việt Nam ôm bụng đau đớn. Rất may cho Thể Công khi thủ thành quê Nghệ An có thể tiếp tục thi đấu sau khi được bác sĩ chăm sóc.
Ban đầu trọng tài Bùi Trung Dũng chỉ phải nhận thẻ vàng, tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, vị vua sân cỏ này quyết định xóa thẻ vàng và thay bằng tấm thẻ đỏ đối với cầu thủ của Thanh Hóa.
25'
Thể Công Viettel chuyển đổi trạng thái nguy hiểm, Brandao là người được trao cơ hội nhưng cú sút chéo góc không đủ khó để có thể đánh bại thủ môn Thanh Diệp.
22'
Đội chủ nhà nỗ lực gây sức ép nhưng hàng phòng ngự của Thanh Hóa đang chơi kín kẽ khiến các cầu thủ Thể Công Viettel chưa có được pha dứt điểm đáng chú ý nào.
13'
Dính bàn thua sớm, đội bóng áo lính muốn vùng lên để đáp trả nhưng họ gặp khó khăn trước quyết tâm của các vị khách đến từ xứ Thanh.
8'
Thanh Hóa bất ngờ mở tỷ số
Abdurakhmanov phá bóng lên vô tình thành pha kiến tạo sắc bén, loại bỏ cả hai trung vệ của Thể Công Viettel để Saliou băng lên dứt điểm đánh bại thủ môn Văn Việt trong pha đối mặt.
2'
Đội khách Thanh Hóa nhập cuộc chủ động và sớm có pha dứt điểm đầu tiên, bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Văn Việt khiến CĐV Thể Công Viettel thót tim.
19h15
Trọng tài chính Đỗ Trung Dũng thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h08
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h45
Cầu thủ hai CLB đang khởi động trước trận đấu.
18h35
18h20
Thể Công Viettel tiếp đón Thanh Hóa với quyết tâm chấm dứt chuỗi chín trận không thắng trên mọi đấu trường.
Đội bóng áo lính hiện đứng thứ 12 với 4 điểm sau sáu vòng. Sự xuất hiện của tân HLV Guilherme Almeida được kỳ vọng tạo cú hích tinh thần, giúp Thể Công tìm lại phong độ. Tuy nhiên, chủ nhà thiếu Paulo Tapeu và Nguyễn Đức Hoàng Minh vì án treo giò.
Trong khi đó, Thanh Hóa đứng thứ 11 với 8 điểm, sở hữu lối chơi quyết liệt, khó chịu. Dù vậy, Thể Công có lợi thế sân nhà và từng thắng cả hai lần đối đầu mùa trước.