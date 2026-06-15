- Đây là lần đầu tiên Thụy Điển và Tunisia gặp nhau tại World Cup. 4 lần đối đầu trước đều là giao hữu, với thành tích nghiêng nhẹ về Thụy Điển (2 thắng, 1 hòa, 1 thua). Lần gặp gần nhất diễn ra vào tháng 2/2003 tại Tunis và Tunisia thắng 1-0.

- 4 cuộc chạm trán trước đây giữa Thụy Điển và Tunisia chỉ tạo ra tổng cộng 5 bàn thắng. 3 trận gần nhất đều kết thúc với tỷ số 1-0.

- Tunisia mới thắng 1 trong 12 trận World Cup gặp các đại diện châu Âu (hòa 4, thua 7). Tuy nhiên, chiến thắng duy nhất đó lại đến trước ĐKVĐ thế giới Pháp ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2022 với tỷ số 1-0.

- Đây là lần thứ 13 Thụy Điển tham dự World Cup. Thụy Điển đã vượt qua vòng bảng ở cả 4 kỳ World Cup gần nhất góp mặt và lần gần nhất vào bán kết là năm 1994, cũng được tổ chức tại Mỹ.

- Thụy Điển chỉ thua 2 trong 12 trận ra quân tại World Cup (thắng 5, hòa 5). Họ bất bại ở bốn trận mở màn gần nhất (1 thắng, 3 hòa), kể từ sau thất bại 1-2 trước Brazil năm 1990.

- Thụy Điển từng đứng cuối bảng ở vòng loại World Cup 2026, xếp sau Thụy Sĩ, Kosovo và Slovenia. Tuy nhiên, họ giành quyền dự vòng play-off nhờ thành tích tại Nations League, sau đó lần lượt đánh bại Ukraine 3-1 và Ba Lan 3-2 để giành vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

- Đây là lần thứ 7 Tunisia dự World Cup và là kỳ thứ 3 liên tiếp. Chuỗi tham dự liên tiếp này hiện dài nhất trong số các đội tuyển châu Phi, ngang với Maroc và Senegal.

- Tunisia chỉ thắng 3 trong 18 trận World Cup đã chơi (tỷ lệ 16,7%). Trong số các đội đã đá từ 15 trận trở lên tại giải, chỉ Bulgaria có tỷ lệ chiến thắng thấp hơn (11,5%). Tunisia cũng là đội tuyển châu Phi đầu tiên thắng một trận World Cup khi đánh bại Mexico 3-1 vào năm 1978.

- Dù bị loại từ vòng bảng World Cup 2022, Tunisia là một trong sáu đội thủng lưới ít nhất ở vòng bảng giải đấu đó, chỉ nhận đúng 1 bàn thua.

- Tunisia đứng đầu bảng vòng loại World Cup 2026 với 28/30 điểm tối đa (9 thắng, 1 hòa). Họ cũng là một trong hai đội ở vòng loại khu vực châu Phi, cùng với Bờ Biển Ngà, không để thủng lưới bất kỳ bàn nào.

- Hậu vệ cánh Ali Abdi là cầu thủ Tunisia tham gia trực tiếp vào nhiều bàn thắng nhất tại vòng loại World Cup 2026, với 4 lần góp dấu giày (1 bàn thắng và 3 kiến tạo).

- Viktor Gyokeres ghi 4 trong tổng số 6 bàn thắng của Thụy Điển ở vòng play-off World Cup 2026. Anh lập hat-trick trong chiến thắng 3-1 trước Ukraine ở bán kết và ghi bàn quyết định ở phút 88 trong trận thắng Ba Lan 3-2 ở chung kết play-off.

- Tiền đạo Viktor Gyokeres cũng đã thực hiện thành công 29 quả phạt đền liên tiếp gần nhất cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia (bao gồm cả các loạt sút luân lưu).