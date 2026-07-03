- Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Thụy Sĩ và Algeria gặp nhau ở một trận đấu chính thức. Hai đội từng đối đầu 2 lần trong các trận giao hữu, với Thụy Sĩ đều giành chiến thắng: 2-1 vào năm 1983 và 2-0 vào năm 1986.

- Thụy Sĩ đã thắng cả 2 lần chạm trán các đại diện châu Phi tại World Cup, đánh bại Togo 2-0 năm 2006 và Cameroon 1-0 năm 2022. Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu tiên họ gặp một đội bóng châu Phi ở vòng đấu loại trực tiếp.

- Thụy Sĩ đã bị loại ở cả 7 trận đấu loại trực tiếp gần nhất tại World Cup (không tính các trận play-off vòng bảng). Lần gần nhất họ vượt qua một vòng knock-out đã từ World Cup 1938, khi đánh bại Đức 4-2 trong trận đá lại ở vòng 1/8.

- Algeria đã trải qua 9 trận liên tiếp không thắng trước các đối thủ châu Âu tại World Cup (hòa 4, thua 5), kể từ sau chiến thắng 2-1 trước Đức ở kỳ World Cup 1982 – cũng là trận thắng đầu tiên của họ tại giải đấu.

- Thụy Sĩ đã thắng 2 trận gần nhất tại World Cup 2026 trước Bosnia & Herzegovina và Canada. Trong lịch sử, họ chưa từng thắng 3 trận liên tiếp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

- Có tới 5 trong 9 trận đấu loại trực tiếp gần nhất của Thụy Sĩ ở các giải đấu lớn phải phân định bằng loạt sút luân lưu. Đội bóng xứ sở đồng hồ thua 4 trong 5 lần đó. Họ cũng chỉ thắng một trong 12 trận đấu loại trực tiếp gần nhất trong 90 phút (hòa 5, thua 6), đó là chiến thắng 2-0 trước Italia tại EURO 2024.

- Tiền vệ tấn công Ibrahim Maza của Algeria là cầu thủ thực hiện nhiều pha rê bóng thành công nhất vòng bảng World Cup 2026 với 13 lần. Riêng ở trận gặp Áo, anh có 6 pha rê bóng thành công sau 6 lần thực hiện (100%), thành tích cao nhất của bất kỳ cầu thủ nào trong một trận vòng bảng tại giải năm nay.

- Tiền đạo 20 tuổi Johan Manzambi đã ghi 3 bàn từ đúng 3 cú sút trúng đích tại World Cup 2026. Trong lịch sử Thụy Sĩ, chỉ có Josef Hugi (6 bàn) và Robert Ballaman (4 bàn) ghi nhiều bàn hơn trong một kỳ World Cup. Trong thế kỷ 21, chỉ có Thomas Muller (5 bàn năm 2010) và Kylian Mbappé (4 bàn năm 2018) là những cầu thủ dưới 21 tuổi ghi nhiều bàn hơn trong một kỳ World Cup.

- Riyad Mahrez đã góp dấu giày vào 3 bàn thắng của Algeria tại World Cup 2026 (2 bàn, 1 kiến tạo). Chưa từng có cầu thủ Algeria nào làm tốt hơn thành tích này trong một kỳ World Cup.

- Granit Xhaka là cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền xuyên tuyến phá vỡ lớp pressing đối phương nhất ở vòng bảng World Cup 2026 với 53 lần. Anh cũng có 24 lần đoạt lại quyền kiểm soát bóng, chỉ kém Rodrigo Bentancur (29).

- Với cú đúp trong trận hòa 3-3 trước Áo, Riyad Mahrez trở thành cầu thủ Algeria thứ hai lập cú đúp trong một trận đấu tại World Cup, sau Salah Assad trước Chile năm 1982. Ở tuổi 35 và 126 ngày, Mahrez cũng trở thành cầu thủ châu Phi lớn tuổi thứ hai ghi bàn tại World Cup, chỉ sau Roger Milla (42 tuổi và 39 ngày).