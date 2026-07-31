Indonesia được đánh giá vượt trội khi chạm trán Timor Leste ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026.

Sau chiến thắng 5-1 trước Campuchia, đoàn quân của HLV John Herdman hướng đến thêm một trận thắng đậm để cải thiện hiệu số trong cuộc đua với Singapore và Việt Nam.

Mọi sự chú ý tiếp tục dồn vào Mitchell Baker, tiền đạo nhập tịch lập hat-trick ngay trận ra mắt.

Trong khi đó, Timor Leste vẫn chưa có điểm hay bàn thắng nào sau hai thất bại trước Việt Nam (0-7) và Singapore (0-2), nên sẽ phải đối mặt với thử thách cực lớn.

Đội hình xuất phát:

Timor Leste (5-3-2): Dylan Niski; Ryan Jom, Joao Varudo, Jackson Fowler, Liam Farrugia, Olagar Xavier; Claudio Osorio, Zenivio Mota, Tristan Arrarte; Zion Cruz, Joao Rangel.

Indonesia (3-4-3): Cahya Supriadi; Wahyu Prasetyo, Jordi Amat, Brian Fatari, Eliano Reijnders, Ivar Jenner, Marc Klok, Tim Geypens, Thom Haye, Rayhan Hannan, Mitchell Baker.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Timor Leste vs Indonesia: