Indonesia được đánh giá vượt trội khi chạm trán Timor Leste ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026.
Sau chiến thắng 5-1 trước Campuchia, đoàn quân của HLV John Herdman hướng đến thêm một trận thắng đậm để cải thiện hiệu số trong cuộc đua với Singapore và Việt Nam.
Mọi sự chú ý tiếp tục dồn vào Mitchell Baker, tiền đạo nhập tịch lập hat-trick ngay trận ra mắt.
Trong khi đó, Timor Leste vẫn chưa có điểm hay bàn thắng nào sau hai thất bại trước Việt Nam (0-7) và Singapore (0-2), nên sẽ phải đối mặt với thử thách cực lớn.
Đội hình xuất phát:
Timor Leste (5-3-2): Dylan Niski; Ryan Jom, Joao Varudo, Jackson Fowler, Liam Farrugia, Olagar Xavier; Claudio Osorio, Zenivio Mota, Tristan Arrarte; Zion Cruz, Joao Rangel.
Indonesia (3-4-3): Cahya Supriadi; Wahyu Prasetyo, Jordi Amat, Brian Fatari, Eliano Reijnders, Ivar Jenner, Marc Klok, Tim Geypens, Thom Haye, Rayhan Hannan, Mitchell Baker.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Timor Leste vs Indonesia:
16h33
HLV John Herdman quyết định thay thủ môn. Nadeo Argawinata, người mắc lỗi trận thắng Campuchia 5-1, ngồi dự bị. Ngoài ra, một số trụ cột cũng ngồi ngoài để tích lũy thể lực cho trận gặp tuyển Việt Nam.
Đội hình xuất phát của Indonesia
Đội hình xuất phát của Timor Leste
Thông tin trận đấu
- Indonesia là đội thực hiện nhiều pha dứt điểm chính xác nhất tại ASEAN Cup 2026 cho đến nay - 13 lần, bao gồm cả những đội tuyển đã thi đấu 2 trận.
- Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Indonesia là 91%, cùng Việt Nam là hai đội tuyển đạt độ chính xác cao nhất tại ASEAN Cup 2026.
- Lee Baker của Indonesia có 6 pha dứt điểm với 4 lần chính xác, mang về 3 bàn thắng trong trận ra mắt ASEAN Cup 2026. Đình Bắc cũng có 4 pha dứt điểm trúng đích, trong số 7 cú sút.
- Timor Leste mới chỉ có 1 cú sút trúng đích sau 12 lần dứt điểm trong 2 trận vòng bảng ASEAN Cup 2026. Không đội nào sút ít và có số lần sút chính xác ít như vậy tại giải đấu.