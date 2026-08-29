Đội hình dự kiến

Tottenham: Kinsky; Archie Gray, Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi, Andrew Robertson; Lucas Bergvall, Sandro Tonali, Conor Gallagher; Mikey Moore, Richarlison, Mathys Tel.

Newcastle: Lukas Hornicek; Amar Dedic, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall; Lewis Miley, Sean Steur; Anthony Elanga, Yoane Wissa, Harvey Barnes; William Osula.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

29/08/2026 | 14:12

21h30

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Thầy trò De Zerbi trên sân tập - Ảnh: SpursOfficial
Thu gọn
29/08/2026 | 14:11

21h

Thông tin lực lượng

Tottenham: Micky van de Ven và Pedro Porro nằm trong nhóm 6 cầu thủ vắng mặt. James Maddison khả năng ra sân tương đối thấp.

Newcastle: Joelinton và Livramento chấn thương.

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Hai đội hứa hẹn sẽ tạo ra màn đôi công hấp dẫn - Ảnh: T.T
Thu gọn