Đội hình dự kiến
Tottenham: Kinsky; Archie Gray, Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi, Andrew Robertson; Lucas Bergvall, Sandro Tonali, Conor Gallagher; Mikey Moore, Richarlison, Mathys Tel.
Newcastle: Lukas Hornicek; Amar Dedic, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall; Lewis Miley, Sean Steur; Anthony Elanga, Yoane Wissa, Harvey Barnes; William Osula.
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21h30
21h
Thông tin lực lượng
Tottenham: Micky van de Ven và Pedro Porro nằm trong nhóm 6 cầu thủ vắng mặt. James Maddison khả năng ra sân tương đối thấp.
Newcastle: Joelinton và Livramento chấn thương.