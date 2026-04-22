Nhận định trước trận:

U17 Lào tạo nên bất ngờ lớn khi giành ngôi nhất bảng B, nhưng nếu xét về thực lực, họ vẫn bị đánh giá thấp hơn U17 Malaysia ở trận bán kết. Đội bóng xứ Triệu voi gây ấn tượng mạnh với màn lội ngược dòng trước U17 Thái Lan, qua đó tạo cú hích tinh thần lớn trước vòng knock-out.

Dù vậy, U17 Malaysia cho thấy sự tiến bộ rõ rệt sau thất bại trước U17 Việt Nam. “Hổ non Malay” thi đấu kỷ luật hơn, cải thiện khả năng phòng ngự và biết cách tận dụng cơ hội trong những trận đấu quyết định, đặc biệt là chiến thắng trước U17 Indonesia.

Về lối chơi, U17 Lào thiên về sức mạnh và khả năng tận dụng thời cơ, trong khi U17 Malaysia sở hữu hệ thống chiến thuật chặt chẽ và cân bằng hơn. Nếu giữ được sự tập trung và không chủ quan, đại diện Đông Nam Á này nhiều khả năng sẽ giành vé vào chung kết.