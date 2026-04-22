Tại bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Australia được đánh giá cao hơn so với U17 Việt Nam. Đội bóng xứ Chuột túi chính là nhà đương kim vô địch của giải đấu, đang làm tất cả để bảo vệ ngôi số 1.

Cách đây 1 năm, U17 Việt Nam từng hòa U17 Australia 1-1 ở trận ra quân giải U17 châu Á. Ở lần tái đấu này, U17 Australia thay đổi nhiều cầu thủ, trong khi U17 Việt Nam vẫn còn những trụ cột như Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương... cùng sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland.

Thành phần lực lượng chính của U17 Australia năm nay là các cầu thủ thuộc các lò đào tạo trong nước, không có ai thi đấu ở nước ngoài. Cũng như U17 Việt Nam, U17 Australia xem giải U17 Đông Nam Á 2026 để chạy đà cho VCK U17 châu Á diễn ra vào tháng 5 tới.

U17 Việt Nam từng hòa U17 Australia ở VCK U17 châu Á 2025.

Về thành tích, U17 Việt Nam và U17 Australia cùng có 3 chức vô địch và 2 lần về nhì ở giải Đông Nam Á. Nhưng ở đấu trường châu Á, U17 Australia thường xuyên vào sâu và dự nhiều kỳ U17 World Cup. Điều này chính là sự khẳng định về đẳng cấp của U17 Australia ở trên một bậc so với U17 Việt Nam.

Trong đội hình của U17 Australia, đáng chú ý có tiền đạo Akeem Gerald, cầu thủ được đá 6 phút ở AFC Champions League Elite mùa này. U17 Australia còn có Henrique Oliveira, Luke Becvinovski là những cầu thủ được đăng ký thi đấu ở AFC Champions League Two. U17 Việt Nam cũng cần lưu ý đến tiền đạo Georgio Hassarati, người ghi 6 bàn sau 3 trận vòng bảng, hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Dù gặp đối thủ mạnh với những cầu thủ tham dự đấu trường lớn của châu lục, HLV Cristiano Roland và các học trò vẫn rất tự tin. Chiến lược gia sinh năm 1976 cho rằng đây là thời điểm quan trọng để U17 Việt Nam thể hiện năng lực. Sau quá trình chuẩn bị từ trước giải và những bước tiến qua từng trận đấu, toàn đội đang hướng tới việc đạt được kết quả tích cực.

“Các cầu thủ đang tiến bộ qua từng trận. Trận bán kết với U17 Australia là một thử thách lớn, và chúng tôi luôn chuẩn bị những gì tốt nhất để các em có thể tận hưởng trận đấu cũng như đạt được kết quả tốt”, thuyền trưởng U17 Việt Nam nói.

Trận U17 Việt Nam vs U17 Australia lăn bóng vào lúc 19h30 ngày 22/4, trước đó là trận bán kết 1 giữa U17 Malaysia vs U17 Lào, lúc 15h30.

