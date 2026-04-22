Sau 3 trận vòng bảng với thành tích bất bại, ghi 14 bàn thắng và không để thủng lưới, U17 Việt Nam gặp thử thách thực sự tại bán kết, khi chạm trán đương kim vô địch U17 Australia.

Cũng như U17 Việt Nam, đội bóng xứ Chuột túi giữ sạch mành lưới và ghi nhiều hơn 1 bàn thắng ở vòng bảng, cho thấy sức mạnh tuyệt đối ở sân chơi khu vực.

Đặt lên bàn cân, U17 Australia được đánh giá cao hơn, bởi có ưu thế về thể hình, thể lực, chơi bóng bổng tốt. Tuy nhiên, U17 Việt Nam cũng có những điểm mạnh riêng như lối chơi kỹ thuật, sự kết dính và được dẫn dắt bởi HLV Cristiano Roland - người rất "mát tay" với bóng đá trẻ Việt Nam.

Dưới thời HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam ghi đến 50 bàn thắng và chỉ lọt lưới 4 lần trong 14 trận. Đây là một thống kê vô cùng ấn tượng, thậm chí chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Ngay cả khi đối đầu với những đội bóng mạnh như Australia, U17 Việt Nam cũng từng giành kết quả hòa.

Cụ thể là tại VCK U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam do HLV Cristiano Roland dẫn dắt hòa 1-1 trước U17 Australia. Duy Khang là người ghi bàn ở phút 49, sau khi Macnicol mở tỷ số ở cuối hiệp 1.

Với những gì thể hiện tại giải, cùng việc luôn chơi tự tin và giành những kết quả tích cực trong quá khứ, U17 Việt Nam không hề e ngại U17 Australia. Thậm chí đoàn quần của HLV Cristiano Roland có nhiều phương án đánh bại đội đương kim vô địch trong 90 phút thi đấu chính thức.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam tự tin đọ sức với U17 Australia.

Dĩ nhiên đây là trận đấu vô cùng khó khăn với các cầu thủ trẻ Việt Nam. Sỹ Bách cùng các đồng đội được nghỉ ít ngày hơn đối thủ, chưa kể hạn chế về thể hình, thể lực cũng như bóng bổng.

Tuy nhiên, nếu tổ chức hàng phòng ngự tốt, vận hành lối chơi hiệu quả và phát huy được tối đa cách đá phối hợp nhỏ, ban bật, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ, giành vé vào chung kết của giải đấu.

Trận U17 Việt Nam vs U17 Australia lăn bóng vào lúc 19h30 ngày 22/4, trước đó là trận bán kết 1 giữa U17 Malaysia vs U17 Lào, lúc 15h30.

