U19 Australia được xem là một trong những ứng viên vô địch U19 Đông Nam Á – khi đang chia sẻ kỷ lục 5 lần đăng quang cùng U19 Thái Lan.

Đội quân mà HLV Trevor Morgan mang đến Indonesia lần này có nhiều cầu thủ sinh tại châu Âu, hoặc được đào tạo ở một số học viện Lục địa già.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U19 Philippines vs U19 Australia:

03/06/2026 | 20:44

42'

Trận đấu tạm dừng. Mưa lớn và gió rất mạnh. Trọng tài buộc phải cho các cầu thủ rời sân tạm nghỉ để đảm bảo sự an toàn.

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03/06/2026 | 20:43

41'

Bàn thắng! U19 Australia dẫn 3-0! Hat-trick cho Medin Memeti! Amlani Tatu thực hiện pha thả bóng tinh tế cho đồng đội băng xuống căng ngang trong vòng cấm, Memeti thoải mái đệm cận thành ghi bàn.

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03/06/2026 | 20:37

37'

Hai tình huống U19 Philippines khiến khung thành U19 Australia chao đảo, nhưng không có cú sút nào được đưa ra.

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03/06/2026 | 20:32

31'

Không vào! Ritarita đi bóng kỹ thuật trong vòng cấm U19 Australia, anh tìm khoảng trống sút rất căng, nhưng bóng đi thẳng vào vị trí thủ môn Graskoski.

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03/06/2026 | 20:31

30'

Lưới U19 Philippines rung lên sau pha đệm bóng cận thành, nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.

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03/06/2026 | 20:31

29'

Không vào! Garbowski khống chế bóng một nhịp trước khi tung cú sút chân phải rất căng, Narido kịp phản xạ cứu thua cho U19 Philippines. 

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03/06/2026 | 20:29

27'

Bàn thắng! U19 Australia dẫn 2-0! Lawrence Wong đá phạt sâu vào vòng cấm, Medin Memeti bật cao đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ môn Narido.

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03/06/2026 | 20:25

23'

U19 Australia có pha tấn công rất đẹp mắt, nhưng trọng tài bắt lỗi việt vị.

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03/06/2026 | 20:15

15'

Trận đấu diễn ra với sự vượt trội của U19 Australia. Bóng chủ yếu lăn trên sân U19 Philippines.

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03/06/2026 | 20:13

12'

Không vào! Memeti xâm nhập vòng cấm thực hiện cú đá chìm bằng chân phải, Narido kịp dùng chân cứu thua cho U19 Philippines.

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03/06/2026 | 20:12

12'

Nguy hiểm! Lawrence Wong tung cú đá rất căng từ khoảng cách 28 mét, thủ môn Narido kịp đổ người đẩy bóng chịu phạt góc.

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03/06/2026 | 20:10

10'

Jai Rose nghiêng người vô lê chân phải rất kỹ thuật ngoài vòng cấm, bóng đi vọt xà ngang.

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03/06/2026 | 20:09

8'

Bàn thắng! U19 Australia dẫn 1-0! Trên chấm phạt đền, Medin Memeti dễ dàng đánh lừa thủ môn Narido với cú đá nhẹ chân phải, ghi bàn mở tỷ số.

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03/06/2026 | 20:07

7'

Phạt đền! Trọng tài cho U19 Australia được hưởng pha đá phạt 11 mét.

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03/06/2026 | 20:04

3'

Cơ hội! Mirasol thực hiện pha dâng cao bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút góc hẹp đi ra mép ngoài khung thành U19 Australia.

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03/06/2026 | 20:02

1'

U19 Australia được hưởng pha đá phạt, nhưng tình huống phối hợp không gây khó khăn cho U19 Philippines.

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03/06/2026 | 20:00

1'

Trận đấu bắt đầu. U19 Australia giao bóng.

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03/06/2026 | 19:56

19h56

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U19 Philippines khởi động trước trận. Ảnh: PFF
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03/06/2026 | 19:42

Thống kê

Trong 10 lần tham dự U19 Đông Nam Á, U19 Australia có 5 lần giành chức vô địch. Trong khi đó, U19 Thái Lan có 5 lần đăng quang sau 19 kỳ góp mặt.

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03/06/2026 | 19:38

Đội hình xuất phát U19 Philippines

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03/06/2026 | 19:35

Thống kê

Trong lịch sử, U19 Philippines chưa bao giờ vượt qua vòng bảng U19 Đông Nam Á.

Đây là kỳ tham dự thứ 8 liên tiếp của U19 Philippines. Trong 4 kỳ gần nhất, họ luôn chia tay giải với 1 chiến thắng.

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