U19 Australia được xem là một trong những ứng viên vô địch U19 Đông Nam Á – khi đang chia sẻ kỷ lục 5 lần đăng quang cùng U19 Thái Lan.

Đội quân mà HLV Trevor Morgan mang đến Indonesia lần này có nhiều cầu thủ sinh tại châu Âu, hoặc được đào tạo ở một số học viện Lục địa già.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U19 Philippines vs U19 Australia: