U19 Thái Lan có màn ra quân tưng bừng khi thắng U19 Brunei tới 9 bàn, nhưng kết quả này chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh thật sự của đội bóng xứ Chùa Vàng. Brunei bị đánh giá quá yếu, nên trận thắng đậm ấy chủ yếu được xem như màn làm nóng cho những thử thách quan trọng hơn ở phía trước.

U19 Thái Lan (áo xanh) thắng 9-0 trận ra quân - Ảnh: FAT

Đối thủ thực sự của U19 Thái Lan trong cuộc đua ngôi đầu bảng là U19 Malaysia, đội sẽ chạm trán họ ở lượt trận cuối. Vì vậy, cuộc đối đầu U19 Singapore nhiều khả năng cũng là cơ hội để Thái Lan duy trì phong độ, đồng thời tính toán lực lượng.

U19 Singapore không yếu như Brunei, nhưng thất bại 0-3 trước U19 Malaysia cho thấy họ khó cạnh tranh vé bán kết. Với trình độ nhỉnh hơn, U19 Thái Lan được kỳ vọng giành trọn 3 điểm mà không cần bung hết sức.

Đội hình dự kiến U19 Singapore vs U19 Thái Lan

U19 Singapore: Ilhan Rezal, Luth Harith, Danial Herwan, Andy Reefqy, Ikmal Hazlan, Rae Peh, Liska Haaziq, Sarevin Raj, Jaden Heng, Zeeshan Ishkandar, Nur Muhammad.

U19 Thái Lan: Poomraphee, Surachai, Jeerapong, Apiwich, Wichan, Danuphon, Pichaiya, Ithimon, Phatharat, Siwakorn, Witthawat.

Xếp hạng bảng B sau lượt trận đầu tiên