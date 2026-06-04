Sau hai lượt trận bảng A giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam đang nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi toàn thắng cả 2 trận, ghi 8 bàn, chưa để thủng lưới, có 6 điểm và hiệu số +8. U19 Indonesia cũng có 6 điểm nhưng xếp sau do hiệu số kém hơn (+6).

Theo điều lệ giải, 3 đội nhất bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên, do bảng C chỉ có 3 đội, nên khi so sánh thành tích các đội nhì bảng, kết quả của đội nhì bảng A và B trước đội cuối bảng sẽ không được tính.

U19 Việt Nam nắm trong tay quyền tự quyết vào bán kết - Ảnh: AFC

Với cục diện hiện tại, U19 Việt Nam có quyền tự quyết trước lượt trận cuối gặp U19 Indonesia. Chỉ cần hòa hoặc thắng, U19 Việt Nam chắc chắn đứng đầu bảng A và giành vé trực tiếp vào bán kết. Đây là kịch bản đẹp nhất, bởi đội bóng áo đỏ không phải chờ kết quả từ các bảng khác.

Trong trường hợp thua Indonesia, U19 Việt Nam sẽ rơi xuống vị trí nhì bảng với 6 điểm. Khi đó, cơ hội đi tiếp vẫn còn khá sáng, nhưng phải xét thành tích với các đội nhì bảng khác.

Điểm đáng chú ý là chiến thắng trước đội cuối bảng A sẽ bị loại khỏi bảng so sánh. Nếu Myanmar đứng cuối, trận thắng 5-0 của U19 Việt Nam trước U19 Myanmar không được tính. Nếu U19 Timor Leste đứng cuối, trận thắng 3-0 trước Timor Leste bị loại.

Vì vậy, nếu thua Indonesia, hiệu số khi so sánh đội nhì bảng của U19 Việt Nam sẽ phụ thuộc vào đội nào đứng cuối bảng và tỷ số trận thua Indonesia. Một thất bại sát nút vẫn giúp U19 Việt Nam duy trì cơ hội lớn. Ngược lại, nếu thua đậm, đội có thể gặp rủi ro khi so sánh với đội nhì bảng B hoặc C.

Tóm lại, nhiệm vụ của U19 Việt Nam ở lượt cuối rất rõ ràng: không thua Indonesia là chắc chắn vào bán kết với ngôi nhất bảng. Nếu thua, đội vẫn còn cửa đi tiếp, nhưng sẽ phải chờ các kết quả khác.

Highlights U19 Việt Nam 5-0 U19 Myanmar:

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