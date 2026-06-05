"Tôi rất vui vì tất cả các cầu thủ đều có thể cống hiến hết mình. Nhưng màn trình diễn của đội trong trận thắng U19 Timor Leste không tốt bằng trận ra quân. Tôi đánh giá cao Timor Leste. Họ chơi với sự kỷ luật và chắc chắn, nên trận đấu không dễ dàng cho chúng tôi. Nhưng trận đấu đã kết thúc, và giờ là lúc U19 Indonesia tập trung vào trận đấu tiếp theo, gặp U19 Việt Nam", HLV Nova phát biểu sau trận thắng U19 Timor Leste 3-0.

HLV Nova Arianto củaU19 Indonesia.

So với U19 Việt Nam, dù cùng có 4 điểm song U19 Indonesia gặp bất lợi ở lượt trận cuối bảng A do kém chỉ số phụ. Muốn giành vé đi tiếp, chủ nhà buộc phải thắng, còn U19 Việt Nam chỉ cần thủ hoà.

Trước trận đấu mang tính quyết định với U19 Việt Nam, HLV Nova Arianto yêu cầu các cầu thủ không được đánh mất tinh thần, ông nói: "Họ rất mạnh mẽ về tinh thần chiến đấu. Tôi yêu cầu các cầu thủ không được sợ hãi khi đối đầu với U19 Việt Nam. Chất lượng của họ vượt trội hơn Timor Leste và Myanmar, vì thế U19 Indonesia phải tập trung và giữ kỷ luật để có thể đánh bại đối thủ".

U19 Việt Nam ghi 8 bàn, không để thủng lưới sau 2 trận.

"Ngay từ đầu tôi đã nói rằng bảng A có sự cạnh tranh khốc liệt. U19 Việt Nam rất mạnh về chất lượng và chiến thuật. Chúng tôi muốn giành vé vào vòng trong với những gì mình có, không muốn đi tiếp với ngôi nhì bảng. Đội chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể khi đối đầu với U19 Việt Nam. Chúng tôi muốn tự quyết định cách chơi của mình", thuyền trưởng U19 Indonesia nói thêm.

Trận U19 Việt Nam vs U19 Indonesia lăn bóng vào lúc 20h ngày 7/6.

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