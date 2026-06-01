U19 Việt Nam đã hội quân từ ngày 28/4 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á. Đội cũng có chuyến tập huấn 10 ngày tại Nhật Bản, thi đấu giao hữu với các đội U20, U22 thuộc các trường đại học và đội B của CLB Shimizu S-Pulse. Những trận đấu này giúp toàn đội tích lũy thêm kinh nghiệm, cải thiện chuyên môn và khả năng thích nghi.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi không hoàn toàn suôn sẻ khi nhiều cầu thủ quan trọng vắng mặt vì các lý do khác nhau. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến chiều sâu lực lượng, nhưng nhà cầm quân người Nhật Bản vẫn tin tưởng vào sự chuẩn bị của toàn đội.

Ở trận ra quân, U19 Việt Nam gặp U19 Timor Leste, đối thủ đang tiến bộ rõ rệt. Dù lịch sử đối đầu nghiêng về Việt Nam, đội vẫn cần nhập cuộc tập trung để tránh bất ngờ.