Đối thủ trong trận ra quân giải U19 Đông Nam Á 2026 của U19 Việt Nam là U19 Timor Leste được đánh giá nhẹ nhàng nhất tại bảng A. Đây là trận đấu đoàn quân HLV Yutaka Ikeuchi không chỉ hướng tới 3 điểm, mà còn quyết ghi nhiều bàn thắng để có hiệu số tốt, tạo đà tâm lý trước hai trận khó khăn hơn, gặp U19 Myanmar và U19 Indonesia.

Tại giải Đông Nam Á năm nay, U19 Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất khi một số trụ cột như Lê Phát, Gia Bảo,... vắng mặt. Tuy nhiên HLV Yutaka Ikeuchi vẫn rất tự tin, nhấn mạnh tinh thần quyết tâm của toàn đội trước những thử thách tại giải đấu này.

U19 Việt Nam nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho giải Đông Nam Á. Ảnh: VFF

“Tôi cùng Ban huấn luyện chuẩn bị rất kỹ để U19 Việt Nam hướng đến giải Đông Nam Á với tinh thần quyết tâm không bỏ cuộc. Cho dù có khó khăn thế nào U19 Việt Nam cùng nhau vượt qua”, chiến lược gia người Nhật Bản khẳng định.

Trước đối thủ không được đánh giá cao là U19 Timor Leste, nhiều khả năng U19 Việt Nam chủ động chơi tấn công, thậm chí đánh phủ đầu. Tuy nhiên, chắc chắn HLV Yutaka Ikeuchi có những yêu cầu về việc phân phối sức lực phù hợp với các học trò.

U19 Việt Nam đá 2 trận gặp U19 Timor Leste và U19 Myanmar đều vào lúc 16h, khi nhiệt độ có thể lên tới 35-36 độ C. Vì vậy, các cầu thủ trẻ Việt Nam cần phải đảm bảo được thể lực, không chỉ hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trong 90 phút, mà còn chuẩn bị cho trận đấu "chung kết" bảng A với chủ nhà Indonesia, và xa hơn là trận bán kết.

U19 Việt Nam quyết thắng trận ra quân.

Xét về lịch sử đối đầu, U19 Việt Nam hoàn toàn áp đảo khi toàn thắng cả 4 lần gặp gần nhất trước U19 Timor Leste (4-0, 4-1, 2-1, 2-0). Dù tôn trọng đối thủ, nhưng đây là trận mà đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi phải thắng, thậm chí là thắng đậm để có sự khởi đầu thuận lợi cho mục tiêu vô địch.

Trận U19 Việt Nam vs U19 Timor Leste lăn bóng vào lúc 16h ngày 6/1 trên SVĐ Sumatera Utara Main, Indonesia.