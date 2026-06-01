U19 Việt Nam ra quân ở giải Đông Nam Á

Không phải đội bóng thành công nhất, nhưng U19 Việt Nam dưới sự HLV người Nhật Bản Yutaka Ikeuchi bước vào giải U19 Đông Nam Á với mục tiêu cao nhất: Vô địch.

Sau thời gian chuẩn bị và tập huấn một cách khá kỹ lưỡng, U19 Việt Nam được kỳ vọng có thể giành ngôi vị quán quân, kể từ lần gần nhất cách đây đã 19 năm,

Trận mở màn gặp Timor Leste được xem là cơ hội thuận lợi để U19 Việt Nam tạo đà tâm lý cho hành trình phía trước. Xét về tương quan lực lượng, đội bóng của chiến lược gia người Nhật Bản được đánh giá vượt trội hơn đối thủ ở nhiều mặt, từ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho tới chất lượng đào tạo trẻ.

Một chiến thắng cho U19 Việt Nam là điều nhiều người đang dự đoán, nhưng các học trò của HLV Ikeuchi thể hiện ra sao ở trận ra quân mới là điều trông đợi nhất.

Vì đâu áp lực?

Thể hiện ra sao ở trận ra quân gặp Timor Leste đương nhiên là áp lực không nhỏ, nhưng… gánh nặng lớn nhất mà U19 Việt Nam đang đối mặt lại xuất phát từ lứa đàn em U17 Việt Nam.

Lý do là mới đây U17 Việt Nam đã tạo nên cột mốc lịch sử khi giành vé tham dự U17 World Cup 2026. Thành tích ấy không chỉ gây tiếng vang với bóng đá khu vực mà còn tạo ra niềm tin rất lớn về tương lai của bóng đá Việt Nam.

Từ màn thể hiện xuất sắc ở giải châu Á cho đến tấm vé World Cup lịch sử, thế hệ U17 đã khiến người hâm mộ cảm nhận rõ ràng rằng bóng đá trẻ Việt Nam đang đi đúng hướng. Và khi niềm tin được nâng lên, kỳ vọng cũng tự nhiên tăng theo.

Chính thứ "áp lực thành tích" từ sự thăng hoa của U17 đã vô tình tạo nên một rào cản tâm lý cho các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi. Giờ đây, U19 Việt Nam bước vào giải Đông Nam Á không chỉ với mục tiêu chiến thắng, mà còn phải thắng đẹp, thắng thuyết phục để chứng minh vị thế của mình.

Đó chính là lý do U19 Việt Nam bước vào giải Đông Nam Á với áp lực lớn hơn bình thường. Người hâm mộ không chỉ nhìn vào kết quả mà còn muốn thấy một tập thể đủ mạnh, cũng như tìm ra những gương mặt có thể trở thành tương lai của bóng đá Việt Nam trong vài năm tới.

Nói cách khác, U19 Việt Nam đang bị đặt lên bàn cân một cách vô hình. Nếu U17 Việt Nam đã có World Cup, U19 Việt Nam sẽ làm được gì để xứng với kỳ vọng, niềm tin người hâm mộ dành cho bóng đá trẻ Việt Nam suốt thời gian qua.