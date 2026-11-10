Video Highlights U23 Việt Nam 3-0 U23 Thái Lan

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Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đối thủ. Phút 17, Quang Duyệt tạt bóng chính xác để Minh Tâm đánh đầu mở tỷ số.

Williams Minh Hoàng và U23 Việt Nam thắng đậm U23 Thái Lan - Ảnh: M.A

Đến phút 45, Minh Tâm tiếp tục tỏa sáng với pha bay người đánh đầu sau đường chuyền của Hoàng Minh, hoàn tất cú đúp và giúp U23 Việt Nam dẫn 2-0.

Sang hiệp hai, U23 Thái Lan nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể vượt qua hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà.

Phút 87, cầu thủ vào sân thay người Williams Minh Hoàng thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Việt Nam.

Ghi bàn:

U23 Việt Nam: Minh Tâm (17', 45'), Williams Minh Hoàng (87', pen)

Đội hình thi đấu

U23 Việt Nam: Văn Bình; Quang Kiệt, Nguyên Hoàng, Tuấn Khải; Bảo Long, Đăng Khoa, Minh Tâm, Hoàng Minh, Văn Duyệt, Văn Thuận, Long Vũ.

U23 Thái Lan: Sirassawut Wongraankham; Pakawat Taengakson, Jittipat Wasungnoen, Tontawan Puntamunee, Peerana Buakai, Chauyasit Popoon, Jeffanafee Manah, Wanthayaut Nuchkasae, Sidadanai Phosri, Papipan Wongsa, Eakaphat Jaenooduang.