Video Highlights U23 Việt Nam 3-0 U23 Thái Lan
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Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đối thủ. Phút 17, Quang Duyệt tạt bóng chính xác để Minh Tâm đánh đầu mở tỷ số.
Đến phút 45, Minh Tâm tiếp tục tỏa sáng với pha bay người đánh đầu sau đường chuyền của Hoàng Minh, hoàn tất cú đúp và giúp U23 Việt Nam dẫn 2-0.
Sang hiệp hai, U23 Thái Lan nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể vượt qua hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà.
Phút 87, cầu thủ vào sân thay người Williams Minh Hoàng thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Việt Nam.
Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Minh Tâm (17', 45'), Williams Minh Hoàng (87', pen)
Đội hình thi đấu
U23 Việt Nam: Văn Bình; Quang Kiệt, Nguyên Hoàng, Tuấn Khải; Bảo Long, Đăng Khoa, Minh Tâm, Hoàng Minh, Văn Duyệt, Văn Thuận, Long Vũ.
U23 Thái Lan: Sirassawut Wongraankham; Pakawat Taengakson, Jittipat Wasungnoen, Tontawan Puntamunee, Peerana Buakai, Chauyasit Popoon, Jeffanafee Manah, Wanthayaut Nuchkasae, Sidadanai Phosri, Papipan Wongsa, Eakaphat Jaenooduang.
90'+6
Trận đấu kết thúc với chiến thắng đậm đà 3-0 dành cho U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
87'
Williams Minh Hoàng sút phạt đền thành công
Minh Hoàng bứt tốc bên cánh trái rồi tạt bóng vào vòng cấm để Gia Bảo xâm nhập vòng cấm, thủ môn Sirassawut phạm lỗi với cầu thủ trẻ của HAGL và trọng tài lập tức thổi phạt đền cho U23 Việt Nam. Trên chấm 11m, Williams Minh Hoàng không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0.
84'
Thêm một pha dứt điểm nữa của U23 Thái Lan đưa bóng ra ngoài cạnh lưới khung thành U23 Việt Nam.
75'
HLV Đinh Hồng Vinh thực hiện những sự thay đổi người, trong đó có Williams Minh Hoàng từng được gọi lên ĐT Việt Nam, được trao cơ hội thể hiện mình trong màu áo U23.
68'
Đội bóng đến từ xứ sở Chùa vàng vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của U23 Việt Nam.
61'
Sidadanai Phosri của U23 Thái Lan sút phạt từ ngoài vòng cấm, trái bóng đi vòng qua hàng rào buộc thủ môn Cao Văn Bình phải đẩu bóng chịu phạt góc.
58'
Các cầu thủ U23 Thái Lan đẩy khối đội hình lên cao, gây sức ép để tìm kiếm cơ hội dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Cao Văn Bình.
50'
Những phút đầu hiệp hai U23 Việt Nam duy trì thế trận một chiều, Quang Duyệt vừa dứt điểm ở rìa không cầm không cần đà nhưng vẫn khiến thủ môn Sirassawut Wongraankham vất vả cản phá.
Sau đó U23 Việt Nam có liên tiếp ba pha dứt điểm liên tiếp nhưng đều bị hàng thủ U23 Thái Lan cản phá.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3'
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía U23 Việt Nam.
45'
Minh Tâm lập cú đúp
Thêm một cú đánh đầu của U23 Việt Nam, lần này Hoàng Minh tạt để Minh Tâm bay người thực hiện ở tầm thấp đưa bóng đập vào mép trong cột dọc rồi bay vào khung thành U23 Thái Lan.
37'
U23 Thái Lan có pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên, tuy nhiên Jeffanafee Manah sút xa đưa bóng không trúng đích.
34'
Nguyên Hoàng bị đau nằm sân sau tác động của cầu thủ U23 Thái Lan nhưng trọng tài Malaysia không quan sát thấy.
27'
Đến lượt Bảo Long cảnh báo khung thành U23 Thái Lan bằng cú sút xa uy lực từ ngoài vòng cấm, đưa bóng sát sạt cột dọc.
25'
Có bàn mở tỷ số, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh duy trì lối chơi tấn công máu lửa. Khoa Ngô, Văn Thuận và Hoàng Minh thay nhau dứt điểm nhưng không thể thắng được các hậu vệ và thủ môn U23 Thái Lan.
17'
Minh Tâm mở tỷ số cho U23 Việt Nam
Quang Duyệt tạt bóng bổng từ cánh trái vào để Minh Tâm đánh đầu đưa bóng đi hiểm hóc, thủ môn Sirassawut Wongraankham dù chạm tay vào bóng cũng không thể cứu thua cho đội nhà.
14'
Từ tình huống cố định bên cánh phải của U23 Việt Nam, Văn Thuận quyết định sút thẳng về phía góc xa nhưng thủ môn Sirassawut đã chơi cảnh giác, đẩy bóng chịu phạt góc.
11'
Ít phút vừa qua, U23 Việt Nam tổ chức tấn công liên tục, đẩy đội hình của U23 Thái Lan lùi sâu về phần sân nhà để chống đỡ.
7'
Pha dứt điểm đầu tiên trong trận đấu thuộc về U23 Việt Nam, với cú dứt điểm trong vòng cấm đưa bóng đi không trúng đích.
5'
U23 Việt Nam chọn cách nhập cuộc có phần thận trọng, trong khi U23 Thái Lan không giấu giếm ý đồ chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.
19h05
Trọng tài chính người Malaysia thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h50
BTC tổ chức lễ khai mạc ngắn gọn, trước khi hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, U23 Việt Nam mặc trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi U23 Thái Lan mặc trang phục màu trắng.
18h36
Địa phương chủ nhà là tỉnh Gia Lai mang đến cho người hâm một những tiết mục nghệ thuật mang đậm âm hưởng và văn hóa của vùng Tây Nguyên, thay cho lời chào gửi đến bốn đội bóng tham dự giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026, trên sân Pleiku.
18h30
18h22
18h00
U23 Việt Nam bước vào trận mở màn Gia Lai VTV Cup 2026 gặp U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10/11 trên sân Pleiku. Cuộc đối đầu giữa hai kỳ phùng địch thủ Đông Nam Á hứa hẹn diễn ra hấp dẫn, quyết liệt.
Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả, nhưng gặp khó khăn về lực lượng khi Quang Vinh, Lê Phát và Đăng Dương được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.
Bên cạnh đó, thời gian tập trung ngắn khiến ban huấn luyện phải khẩn trương hoàn thiện đội hình và chiến thuật. Dù vậy, U23 Việt Nam vẫn sở hữu những cầu thủ đáng chú ý như Văn Thuận, Đình Long Vũ, Trần Thành Trung và Williams Minh Hoàng.
Phía đối diện, U23 Thái Lan mang đến đội hình gồm nhiều tài năng trẻ, sẵn sàng tạo bất ngờ. Đội bóng xứ Chùa vàng còn có lợi thế tâm lý sau chiến thắng 1-0 trước U23 Việt Nam tại CFA Team China hồi tháng 3.