U20 Triều Tiên sẽ đối đầu U20 Iran trong trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Đây được xem là cuộc cạnh tranh trực tiếp cho vị trí dẫn đầu khi cả hai đội đều giành chiến thắng ở trận ra quân.

U20 Triều Tiên tạo ấn tượng mạnh khi đánh bại U20 Việt Nam với tỷ số 3-0 nhờ lối chơi giàu thể lực, kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội tốt. Trong khi đó, U20 Iran cũng có màn khởi đầu thuận lợi khi vượt qua U20 Palestine 2-1.

Với lực lượng đồng đều cùng nền tảng bóng đá trẻ phát triển, U20 Iran được đánh giá cao nhờ khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công đa dạng. Tuy nhiên, U20 Triều Tiên cũng cho thấy họ là đối thủ không dễ bị đánh bại khi sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn và tinh thần thi đấu mạnh mẽ.

Trận đấu này nhiều khả năng sẽ quyết định ngôi đầu bảng C. Đội giành chiến thắng sẽ chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé trực tiếp vào vòng chung kết U20 châu Á 2027.

Đội hình dự kiến U20 Triều Tiên vs U20 Iran

U20 Triều Tiên: Kim Jong Hun, Ri Kyong Bong, Choe Chung Hyok, An Jin Sok, Pak Kwang Song, Kim Yu Jin, Ri Kang Rim, Kim Se Ung, Ri Hyok Gwang, Kim Hyon Jun, Pak Ryong U

U20 Iran: Amirmahdi Maghsoudi, Mohamad Akbari, Mohammadmahdi Jannianavaei, Mohammadreza Abbasi, Benyamin Alipour, Mahan Beheshti, Mahan Alipour, Mohammadali Sahneh, Pouya Esmi, Mahdi Cheshmberah, Abolfazl Kazemi.

Xếp hạng bảng C trước lượt trận thứ hai

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