U23 Uzbekistan sẽ bắt đầu hành trình tại ASIAD 2026 bằng cuộc đối đầu với U23 Philippines trong khuôn khổ bảng C. Với vị thế của một trong những nền bóng đá trẻ hàng đầu châu Á, U23 Uzbekistan được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng đồng đều, nền tảng kỹ thuật tốt và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Trong khi đó, U23 Philippines đang có sự tiến bộ trong những năm gần đây khi đầu tư mạnh vào đào tạo trẻ và triệu tập nhiều cầu thủ có khả năng thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn đối mặt với thử thách lớn khi phải chạm trán đối thủ được xem là ứng viên cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Một chiến thắng trong ngày ra quân sẽ giúp U23 Uzbekistan tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp, còn U23 Philippines cần nỗ lực tối đa nếu muốn tạo bất ngờ tại ASIAD 20.