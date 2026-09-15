Ghi bàn:
U23 Uzbekistan: Urinboev (30'), Saidnurullayev (60')
Thẻ đỏ: Muens (U23 Philippines, 48')
Đội hình xuất phát
U23 Uzbekistan: Muratbaev, Khamidov, Murtazaev, Rizakulov, Khayrullaev, Bakhromov, Saidnurullayev, Urinboev, Jumaev, Fayzullaev, Karimov
U23 Philippines: Nicolas Guimaraes, Merino, Reyes, Woods, Muens, Aldeguer, Lucero, Rontini, Ortega, Rublico, Baldisimo
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60'
U23 Uzbekistan nâng tỷ số lên 2-0
Ngay sau khi cầu thủ U23 Philippines tung cú sút dội xà ngang bật ra, U23 Uzbekistan phản công nhanh. Saidnurullayev là người kết thúc chính xác trong vòng cấm để nhân đôi cách biệt cho đội bóng Trung Á.
55'
U23 Uzbekistan duy trì sức ép liên tục lên khung thành của U23 Philippines. Việc phải chơi thiếu người khiến đại diện Đông Nam Á không có cơ hội để lên bóng.
48'
Muens bị thẻ đỏ
Muens mắc lỗi xử lý bóng ngay trước vòng cấm đội nhà, anh lập tức kéo ngã cầu thủ U23 Uzbekistan trong tình huống có thể dẫn đến bàn thắng. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp đối với cầu thủ U23 Philippines.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+2
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía U23 Uzbekistan.
42'
U23 Philippines gặp nhiều khó khăn trong việc kéo bóng lên phía trên khi đối thủ có khả năng kiểm soát thế trận, cũng như tổ chức phòng ngự từ xa.
37'
Có bàn mở tỷ số, U23 Uzbekistan vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, đội bóng Trung Á không ngừng gây sức ép lên phần sân của đại diện Đông Nam Á.
30'
Urinboev mở tỷ số
Quả treo bóng từ cánh phải U23 Uzbekistan vào để Urinboev chạy chỗ đánh đầu tung lưới U23 Philippines.
24'
Bóng dội cột dọc
U23 Uzbekistan có pha dứt điểm trúng đích đầu tiên, cú đá khá căng từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Nicolas Guimaraes vất vả cản phá.
Ngay sau đó, Urinboev câu bóng vào vòng cấm để Saidnurullayev vung chân bắt vô-lê đưa bóng trúng cột dọc bật ra.
19'
U23 Uzbekistan có pha tấn công cánh hay, quả tạt từ biên trái vào thuận lợi nhưng Saidnurullayev lại đệm bóng cận thành ra ngoài.
15'
U23 Uzbekistan kiểm soát bóng vượt trội, nhưng pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên lại thuộc về U23 Philippines với cú cứa lòng của Reyes đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành đối phương.
10'
Đội bóng Trung Á liên tục gây sức ép lên khung thành của U23 Philippines. Jumaev bên phía U23 Uzbekistan vừa bị ngã trong vòng cấm đối phương nhưng trọng tài xác định không có phạt đền cho đội bóng áo trắng.
5'
Được đánh giá mạnh nhất bảng C, các cầu thủ U23 Uzbekistan triển khai lối chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.
13h30
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
13h24
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
13h20
13h15
13h10
U23 Uzbekistan sẽ bắt đầu hành trình tại ASIAD 2026 bằng cuộc đối đầu với U23 Philippines trong khuôn khổ bảng C. Với vị thế của một trong những nền bóng đá trẻ hàng đầu châu Á, U23 Uzbekistan được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng đồng đều, nền tảng kỹ thuật tốt và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
Trong khi đó, U23 Philippines đang có sự tiến bộ trong những năm gần đây khi đầu tư mạnh vào đào tạo trẻ và triệu tập nhiều cầu thủ có khả năng thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn đối mặt với thử thách lớn khi phải chạm trán đối thủ được xem là ứng viên cạnh tranh ngôi đầu bảng.
Một chiến thắng trong ngày ra quân sẽ giúp U23 Uzbekistan tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp, còn U23 Philippines cần nỗ lực tối đa nếu muốn tạo bất ngờ tại ASIAD 20.