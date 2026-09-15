U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào ASIAD 2026 với những đối thủ hàng đầu châu lục, mở ra cơ hội chinh phục cột mốc mới cho bóng đá nam Việt Nam trên đấu trường châu Á.
Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026
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Lịch thi đấu ASIAD 2026 - Cung cấp lịch thi đấu chi tiết các môn thể thao tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20, đầy đủ và chính xác.
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U23 Việt Nam tham dự Asiad 20 tổ chức ở Nhật Bản với đội hình mạnh, quyết tâm đi sâu tại giải châu lục.