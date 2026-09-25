Tứ kết ASIAD 2026 đưa U23 Việt Nam tái ngộ U23 Hàn Quốc, đối thủ mà U23 Việt Nam từng vượt qua ở trận tranh HCĐ U23 châu Á 2026. Trận đấu diễn ra lúc 17h30 ngày 25/9 và được dự báo là thử thách lớn với đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh.

U23 Hàn Quốc bước vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng D, trong khi Việt Nam xếp nhì bảng C với 4 điểm. Dù vừa thua Uzbekistan 0-2 ở lượt cuối, U23 Việt Nam vẫn cho thấy khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm trong những trận đấu quan trọng.

Về đối đầu, U23 Việt Nam từng hòa Hàn Quốc 2-2 sau 120 phút rồi thắng luân lưu tại U23 châu Á 2026. Vì vậy, yếu tố tâm lý có thể trở thành điểm tựa. Tuy nhiên, trước đối thủ mạnh về tốc độ, tranh chấp và bóng bổng, U23 Việt Nam cần chơi kỷ luật và tận dụng tối đa cơ hội phản công.