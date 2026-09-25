Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc
U23 Việt Nam: Văn Bình, Quang Kiệt, Tuấn Khải, Lý Đức, Minh Phúc, Quang Vinh, Quốc Cường, Quốc Toản, Quốc Việt, Thanh Nhàn, Văn Thuận.
U23 Hàn Quốc: Bae Hyun Seo, Kim Ji Soo, Choi Seok Hyun, Shin Min Ha,Lee Gi Hyuk, Lee Seung Won, Bae Jun Ho, Yang Hyun Jun, Eom Ji Sung, Kim Myung Jun
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17h30
Trọng tài chính người Uzbekistan - ông Firdavs Nosafarov nổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h23
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, U23 Việt Nam mặc trang phục màu trắng, trong khi U23 Hàn Quốc mặc trang phục màu đỏ.
16h45
Đội hình xuất phát U23 Việt Nam:
16h30
Tứ kết ASIAD 2026 đưa U23 Việt Nam tái ngộ U23 Hàn Quốc, đối thủ mà U23 Việt Nam từng vượt qua ở trận tranh HCĐ U23 châu Á 2026. Trận đấu diễn ra lúc 17h30 ngày 25/9 và được dự báo là thử thách lớn với đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh.
U23 Hàn Quốc bước vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng D, trong khi Việt Nam xếp nhì bảng C với 4 điểm. Dù vừa thua Uzbekistan 0-2 ở lượt cuối, U23 Việt Nam vẫn cho thấy khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm trong những trận đấu quan trọng.
Về đối đầu, U23 Việt Nam từng hòa Hàn Quốc 2-2 sau 120 phút rồi thắng luân lưu tại U23 châu Á 2026. Vì vậy, yếu tố tâm lý có thể trở thành điểm tựa. Tuy nhiên, trước đối thủ mạnh về tốc độ, tranh chấp và bóng bổng, U23 Việt Nam cần chơi kỷ luật và tận dụng tối đa cơ hội phản công.