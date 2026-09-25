Link tường thuật trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

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U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc lúc 17h30 ngày 25/9 tại tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026. U23 Hàn Quốc đứng đầu bảng D sau chiến thắng 2-0 trước Saudi Arabia, trong khi Việt Nam giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng C, đạt 4 điểm sau 1 thắng, 1 hòa và 1 thua.

Đây là cuộc tái đấu đáng chú ý bởi tại VCK U23 châu Á 2026, hai đội từng hòa 2-2 sau 120 phút trước khi U23 Việt Nam thắng 7-6 ở loạt luân lưu để giành HCĐ. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn được đánh giá cao nhờ chất lượng đội hình, thể lực và khả năng gây sức ép.

U23 Việt Nam cần duy trì cự ly đội hình, hạn chế sai lầm và đứng vững trong thời gian đầu. Nếu đưa trận đấu vào thế giằng co, cơ hội tạo bất ngờ sẽ rộng mở hơn đối với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình; Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Đức Anh, Phạm Lý Đức, Lê Nguyên Hoàng; Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường; Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ.

U23 Hàn Quốc: Kim Joon Hong; Bae Hyun Seo, Choi Seok Hyun, Kim Ji Soo, Kim Myeong Jun; Lee Gi Hyuk, Lee Hyun Ju, Lee Seung Won, Yang Min Hyuk; Eom Ji Sung, Shin Min Ha.