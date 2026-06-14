- Đây là lần thứ ba Australia và Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau. Hai lần trước đều là các trận giao hữu vào tháng 5/2004 và Thổ Nhĩ Kỳ thắng cả hai.

- Thổ Nhĩ Kỳ đã thắng cả 4 trận World Cup gặp các đội thuộc LĐBĐ châu Á (AFC), ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.

- World Cup 2026 là lần thứ 7 Australia tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đồng thời là kỳ World Cup thứ 6 liên tiếp của họ. Đội tuyển xứ chuột túi chưa từng vượt qua vòng 1/8.

- Australia là đội thua nhiều trận nhất trong 5 kỳ World Cup gần đây, với 10 thất bại sau 17 trận kể từ năm 2006. Ngoài ra, họ đã thua trận ra quân ở 5 trong 6 lần dự World Cup, ngoại lệ duy nhất là chiến thắng 3-1 trước Nhật Bản năm 2006.

- Chỉ có Qatar (11 bàn) ghi nhiều bàn hơn Australia (8 bàn) từ các tình huống phạt góc và đá phạt gián tiếp tại vòng loại World Cup 2026 khu vực AFC.

- Thổ Nhĩ Kỳ giành quyền dự World Cup lần thứ 3 trong lịch sử, sau các kỳ 1954 và 2002. Thành tích tốt nhất của họ là hạng ba tại World Cup 2002, cũng là thành tích cao nhất của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ ở một giải đấu lớn. 4 thất bại của họ tại World Cup đều đến trước Brazil (2 lần) và Đức/Tây Đức (2 lần).

- Thổ Nhĩ Kỳ đã thua cả hai trận mở màn World Cup trước đây: 1-4 trước Tây Đức năm 1954 và 1-2 trước Brazil năm 2002.

- Hơn 1/4 số bàn thắng của Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng loại World Cup 2026 đến từ các quả phạt góc (5/19 bàn). Trong số các đội UEFA, chỉ có Cộng hòa Séc ghi nhiều bàn hơn từ tình huống này (7 bàn).

- Mathew Leckie có thể trở thành cầu thủ Australia thứ ba ghi bàn ở hai kỳ World Cup khác nhau (sau khi đã lập công tại World Cup 2022), sau Tim Cahill (2006, 2010, 2014) và Mile Jedinak (2014, 2018).

- Với 4 pha kiến tạo mỗi người, Hakan Calhanoglu và Arda Guler đã trực tiếp tham gia vào 42% số bàn thắng của Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng loại World Cup 2026 (8/19 bàn).

- HLV Vincenzo Montella sẽ trở thành người thứ hai dẫn dắt Thổ Nhĩ Kỳ ở cả EURO và World Cup, sau Senol Gunes, người từng đưa đội tuyển này giành hạng ba tại World Cup 2002.