Link xem trực tiếp bóng đá Uruguay vs Cape Verde, 05h ngày 22/6 VietNamNet cập nhật link xem trực tiếp bóng đá World Cup 2026, trận đấu giữa Uruguay vs Cape Verde, bảng H, lúc 05h ngày 22/6 (giờ Việt Nam).

Uruguay bước vào lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026 với nhiệm vụ không dễ dàng trước Cape Verde. Việc chỉ giành được 1 điểm sau trận hòa Saudi Arabia khiến đại diện Nam Mỹ buộc phải hướng tới chiến thắng nếu không muốn tự làm khó mình trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Uruguay vs Cape Verde

Sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu như Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte hay Darwin Nunez, Uruguay vẫn được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng đội hình. Dù vậy, những gì họ thể hiện ở trận ra quân chưa thực sự thuyết phục khi khả năng tổ chức tấn công còn thiếu sắc bén và hiệu quả.

Trong khi đó, Cape Verde đang mang đến hình ảnh của một tập thể giàu tính kỷ luật. Đội bóng châu Phi gây ấn tượng mạnh khi cầm chân Tây Ban Nha không bàn thắng ở trận mở màn, nhờ hệ thống phòng ngự chặt chẽ cùng tinh thần thi đấu đầy quyết tâm. Đây được xem là thử thách không hề đơn giản với Uruguay.

Khi cả bốn đội ở bảng H đều đang có cùng 1 điểm, cục diện vẫn hoàn toàn rộng mở. Uruguay được kỳ vọng sẽ tận dụng ưu thế về đẳng cấp để giành trọn 3 điểm, nhưng Cape Verde cho thấy họ đủ khả năng tiếp tục tạo ra những bất ngờ tại giải đấu năm nay.

Đội hình dự kiến Uruguay vs Cape Verde

Uruguay (4-3-3): Rochet; Varela, Araujo, Caceres, Olivera; Valverde, Bentancur, Ugarte; Vinas, Vina, Nunez.

Cape Verde (4-2-3-1): Vozinha; Moreira, Costa, Lopes, Stopira; Duarte, Monteiro; Rodrigues, Jamiro, Cabral; Mendes

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