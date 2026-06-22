Ghi bàn:
Cape Verde: Kevin Pina (21')
Uruguay: Maxi Araujo (44')
Đội hình xuất phát Uruguay vs Cape Verde
Uruguay: Fernando Muslera; Sebastian Caceres, Guillermo Varela, Mathias Olivera; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Agustin Canobbio, Maxi Araujo, Juan Manuel Sanabria; Federico Vinas.
Cape Verde: Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral, Steven Moreira; Kevin Pina, Jamiro Monteiro; Garry Rodrigues, Telmo Arcanjo, Ryan Mendes; Gilson Benchimol.
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36'
Bàn thắng dẫn trước càng giúp cho Cape Verde chơi tự tin và quyết tâm, trong khi Uruguay lại tỏ ra lúng túng trong việc tổ chức tấn công.
30'
Có bàn dẫn trước đầy bất ngờ, Cape Verde tiếp tục chơi phòng ngự kiên cố bên phần sân nhà. Bên kia chiến tuyến, đại diện Nam Mỹ vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Vozinha.
21'
Kevin Pina ghi siêu phẩm sút phạt, Cape Verde gây địa chấn
Cape Verde được hưởng quả phạt trực tiếp ở cự ly khoảng cách hơn 30m. Kevin Pina thực hiện cú sút đưa bóng đi tầm thấp, xuyên qua hàng rào khiến thủ môn kỳ cựu Fernando Muslera bay người cũng không thể cứu thua cho Uruguay.
Đây là pha lập công đầu tiên của đại diện châu Phi trong lần đầu tiên tham dự World Cup, một dấu mốc lịch sử.
14'
Uruguay chuyển trạng thái nhanh, cơ hội được trao cho Federico Valverde nhưng cú đá bằng chân trái của tiền vệ Real Madrid lại đưa bóng đi không trúng đích.
9'
Uruguay chơi áp sát tầm cao, đẩy đội hình của Cape Verde lùi sâu về bên phần sân nhà để chơi phòng ngự chặt như cách họ kiếm 1 điểm lịch sử trước Tây Ban Nha.
4'
Trận đấu sớm diễn ra quyết liệt khi cầu thủ đôi bên chơi áp sát, không ngại va chạm.
05h00
Trọng tài chính người Na Uy - Espen Eskås thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
04h52
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
04h40
Cầu thủ hai đội tuyển đang khởi động trước trận đấu.
04h30
04h15
Uruguay bước vào lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026 với nhiệm vụ không dễ dàng trước Cape Verde. Việc chỉ giành được 1 điểm sau trận hòa Saudi Arabia khiến đại diện Nam Mỹ buộc phải hướng tới chiến thắng nếu không muốn tự làm khó mình trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
Sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu như Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte hay Darwin Nunez, Uruguay vẫn được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng đội hình. Dù vậy, những gì họ thể hiện ở trận ra quân chưa thực sự thuyết phục khi khả năng tổ chức tấn công còn thiếu sắc bén và hiệu quả.
Trong khi đó, Cape Verde đang mang đến hình ảnh của một tập thể giàu tính kỷ luật. Đội bóng châu Phi gây ấn tượng mạnh khi cầm chân Tây Ban Nha không bàn thắng ở trận mở màn, nhờ hệ thống phòng ngự chặt chẽ cùng tinh thần thi đấu đầy quyết tâm. Đây được xem là thử thách không hề đơn giản với Uruguay.
Khi cả bốn đội ở bảng H đều đang có cùng 1 điểm, cục diện vẫn hoàn toàn rộng mở. Uruguay được kỳ vọng sẽ tận dụng ưu thế về đẳng cấp để giành trọn 3 điểm, nhưng Cape Verde cho thấy họ đủ khả năng tiếp tục tạo ra những bất ngờ tại giải đấu năm nay.