Đội hình ra sân

Việt Nam: Lê Giang, Adou Minh, Việt Anh, Ngọc Bảo, Quang Vinh, Thành Long, Hai Long, Hoàng Đức, Tiến Anh, Khoa Ngô, Minh Hoàng. 

Malaysia: Hazmi, Cheng, Corbin-Ong, Shamsul, Ting, Hidalgo, Laine, Wilkin, Haiqual, Hong Wan, Bergson.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

05/10/2026 | 14:52

14h45

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Đội hình ra sân tuyển Việt Nam - Ảnh: VFF
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Đội hình ra sân Malaysia
Thu gọn
05/10/2026 | 14:41

14h

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Phòng thay đồ tuyển Việt Nam - Ảnh: VFF
Thu gọn
05/10/2026 | 14:24

13h30

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Cầu thủ Việt Nam hăng say tập luyện trước trận - Ảnh: VFF
Thu gọn
04/10/2026 | 17:52

13h

Thông tin lực lượng

Việt Nam: Việt Anh, Xuân Son, Hoàng Hên chấn thương. Gia Hưng về nước sớm vì lý do gia đình.

Malaysia: Faisal Halim chấn thương. Dion Cools vắng mặt.

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Tuyển Việt Nam đều thắng Malaysia trong 3 cuộc đối đầu trong năm 2026 - Ảnh: S.N
Thu gọn