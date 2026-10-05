VietNamNet trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia diễn ra lúc 16h ngày 5/10 trên sân Gelora Bung karno, thuộc khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026.
Link xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, 16h ngày 5/10VietNamNet giới thiệu link xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, trong khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026, lúc 16h ngày 5/10.
Đội hình ra sân
Việt Nam: Lê Giang, Adou Minh, Việt Anh, Ngọc Bảo, Quang Vinh, Thành Long, Hai Long, Hoàng Đức, Tiến Anh, Khoa Ngô, Minh Hoàng.
Malaysia: Hazmi, Cheng, Corbin-Ong, Shamsul, Ting, Hidalgo, Laine, Wilkin, Haiqual, Hong Wan, Bergson.
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Thông tin lực lượng
Việt Nam: Việt Anh, Xuân Son, Hoàng Hên chấn thương. Gia Hưng về nước sớm vì lý do gia đình.
Malaysia: Faisal Halim chấn thương. Dion Cools vắng mặt.
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