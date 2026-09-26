Tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với Philippines lúc 19h30 ngày 26/9 với mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế của nhà vô địch khu vực. Sau những màn trình diễn tích cực gần đây, thầy trò HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ duy trì sự ổn định trước đối thủ nhiều duyên nợ tại khu vực.

Philippines đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi sở hữu lực lượng có nhiều cầu thủ nhập tịch, cùng lối chơi giàu thể lực và không ngại va chạm. Vì vậy, đội bóng này hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho Việt Nam, đặc biệt trong các tình huống tranh chấp và bóng bổng.

Tuy nhiên, ĐT Việt Nam vẫn được đánh giá cao nhờ sự gắn kết trong lối chơi, khả năng kiểm soát bóng và kinh nghiệm ở những trận đấu quan trọng. Một chiến thắng trước Philippines sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ cho tham vọng bảo vệ vị thế hàng đầu khu vực.

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Philippines

Việt Nam: Patrik Lê Giang, Trương Tiến Anh, Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Minh Hoàng, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên

Philippines: Falkesgaard, Tabinas, Jefferson Tabinas, Nyholm, Leipold, Ott, Gayoso, Kristensen, Schneider, Aguinaldo, Bailey

*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật diễn biến nóng trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines...