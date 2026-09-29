Link xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Thái Lan, 19h30 hôm nay 29/9 Link xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Thái Lan, thuộc lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, sân Si Jalak Harupat, Bandung, lúc 19h30 hôm nay 29/9.

Tuyển Việt Nam bước vào trận đấu quan trọng với Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 trong tâm thế của nhà đương kim vô địch khu vực. Đây là thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik khẳng định sức mạnh.

Thái Lan đang sở hữu phong độ ấn tượng sau chiến thắng cách biệt trước Pakistan. Đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn duy trì lối chơi kỹ thuật, khả năng kiểm soát bóng tốt và luôn nguy hiểm trong các tình huống tấn công.

Tuy nhiên, Việt Nam cũng có những điểm mạnh riêng khi sở hữu hàng phòng ngự tổ chức tốt cùng khả năng chuyển trạng thái nhanh. Chiến thắng trước Philippines ở trận mở màn giúp đội bóng áo đỏ có thêm sự tự tin trước trận cầu lớn.

Những cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan luôn diễn ra quyết liệt, nơi khoảng cách giữa hai đội thường rất sít sao. Vì vậy, màn so tài tại FIFA ASEAN Cup 2026 được dự báo là trận đấu giàu tính chiến thuật và có thể được định đoạt bởi những khoảnh khắc cá nhân.

Xếp hạng bảng B trước lượt trận thứ hai

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Thái Lan

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Adou Minh, Việt Anh, Ngọc Bảo; Tiến Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Thành Long, Tuấn Tài; Đình Bắc, Tài Lộc.

Thái Lan: Anuin Saranon; Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Peeradol Chamrasamee, Supachai Chaided, Nicholas Mickelson, Kritsada Kamam, Chanathip, Suphanan Bureerat.

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