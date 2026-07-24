Đội tuyển Việt Nam khởi đầu hành trình ASEAN Cup 2026 bằng cuộc đối đầu Timor Leste trên sân trung lập ở Thái Lan.

Với lực lượng vượt trội cùng phong độ ổn định dưới thời HLV Kim Sang Sik, “Những chiến binh sao vàng” được đánh giá đủ sức giành chiến thắng thuyết phục.

Timor Leste dù có sự tiến bộ và tinh thần thi đấu quyết tâm vẫn bị xem là đối thủ dưới cơ. Nếu chơi đúng khả năng, Việt Nam nhiều khả năng sẽ có màn ra quân suôn sẻ, tạo đà thuận lợi cho mục tiêu chinh phục ngôi vô địch.

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Lê Giang; Xuân Mạnh, Thành Chung, Việt Anh, Văn Hậu; Tiến Anh, Quang Hải, Hoàng Đức, Đình Bắc; Hoàng Hên, Xuân Son.

Timor Leste: Jose Niski, Juvito Moniz, Joao Varudo, Ryan Harris, Anizo Correia, Palomito Ribeiro, Natalino de Jesus, Claudio Osorio, Xavi Arrarte, Luis Figo, Joao Pedro.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Việt Nam vs Timor Leste: