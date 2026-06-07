Vòng 26 LPBank V.League 1-2025/26 hứa hẹn căng như dây đàn khi cuộc đua trụ hạng chỉ còn xoay quanh 3 đội cùng có 21 điểm: SHB Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và PVF-CAND. Cả 7 trận vòng cuối sẽ diễn ra đồng loạt lúc 18h00 ngày 7/6, trong đó tâm điểm là 3 trận “nối mạng” liên quan trực tiếp đến nhóm cuối bảng.

Đà Nẵng nắm trong tay quyền tự quyết vé trụ hạng - Ảnh: VPF

Trước lượt trận quyết định, SHB Đà Nẵng có lợi thế lớn nhất nhờ thành tích đối đầu tốt hơn hai đối thủ còn lại. Nếu cả 3 đội có cùng kết quả ở vòng cuối, đội bóng sông Hàn sẽ xếp thứ 12 và trụ hạng trực tiếp. PVF-CAND khi đó đứng thứ 13, phải đá play-off, còn Becamex TP.HCM sẽ rơi xuống cuối bảng và xuống hạng.

PVF-CAND liệu có lật ngược thế cờ? - Ảnh: VPF

Ở vòng 26, SHB Đà Nẵng tiếp Đông Á Thanh Hóa trên sân Chi Lăng, PVF-CAND làm khách trước SLNA tại sân Vinh, còn Becamex TP.HCM gặp HAGL trên sân nhà. Chỉ một bàn thắng, một sai lầm hoặc một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể định đoạt số phận của cả mùa giải.