Vòng cuối LPBank V-League 1-2025/26 khép lại với điểm nhấn đáng chú ý ở cuộc đua top 3. Trên sân nhà (mượn sân Thiên Trường), Thể Công Viettel đánh bại tân vô địch Công an Hà Nội với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Hoàng Minh. Chiến thắng này giúp đội bóng áo lính kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai với 54 điểm.

Thể Công Viettel (áo đỏ) hạ tân vương CAHN - Ảnh: SN

Dù CAHN đã sớm đăng quang, trận đấu vẫn diễn ra quyết liệt bởi Thể Công Viettel cần 3 điểm để bảo vệ ngôi á quân trước sự bám đuổi của Ninh Bình.

Bàn thắng của Hoàng Minh vì thế mang ý nghĩa rất lớn, không chỉ giúp thầy trò HLV Popov có màn hạ màn đẹp, mà còn khẳng định sự ổn định của họ trong chặng cuối mùa giải.

Ở trận đấu cùng giờ, Ninh Bình cũng hoàn thành nhiệm vụ khi thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-0. Tuy nhiên, kết quả này không đủ để đội bóng Cố đô Hoa Lư vượt qua Thể Công Viettel trên bảng xếp hạng.

Dẫu vậy, vị trí thứ ba chung cuộc vẫn là thành tích rất ấn tượng với Ninh Bình, nhất là khi đây mới là mùa giải đầu tiên họ trở lại sân chơi V-League.

Chiến thắng 3-1 trước HAGL không đủ giúp Becamex TPHCM tránh khỏi suất xuống hạng Nhất - Ảnh: VPF

Nhóm đầu mùa này vì thế khép lại với CAHN vô địch, Thể Công Viettel về nhì và Ninh Bình đứng thứ ba. Trong khi đó, cuộc chiến trụ hạng cũng nghẹt thở đến phút cuối.

Becamex TPHCM dù thắng HAGL 3-1 vẫn phải xuống hạng sau 22 năm liên tiếp chơi tại giải VĐQG, PVF-CAND thắng SLNA 3-1 để giành suất đá play-off với Bắc Ninh, còn SHB Đà Nẵng trụ hạng thành công sau chiến thắng 4-0 trước Thanh Hóa.