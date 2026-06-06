HLV Kim Sang Sik nhận tin vui

ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8, trùng với thời điểm CLB CAHN tham dự vòng play-off AFC Champions League Elite gặp Adelaide United (Australia) vào ngày 11/8. Chính vì vậy, từng xuất hiện không ít lo ngại rằng ĐKVĐ V-League sẽ không dễ nhả quân cho tuyển Việt Nam.

Đó là nỗi lo hoàn toàn có cơ sở, bởi CLB CAHN hiện sở hữu hàng loạt tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Văn Hậu, Filip Nguyễn, Cao Pendant Quang Vinh hay Đình Bắc... Đây đều là những gương mặt được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup của HLV Kim Sang Sik.

CLB CAHN sẵn sàng hy sinh lực lượng cho tuyển Việt Nam

Nếu thiếu vắng nhóm cầu thủ này, sức mạnh của tuyển Việt Nam chắc chắn bị ảnh hưởng đáng kể. Không chỉ mất đi những cá nhân giàu kinh nghiệm, HLV Kim Sang Sik còn đối mặt nguy cơ xáo trộn bộ khung vốn đã được xây dựng trong thời gian dài.

Tuy nhiên, những lo lắng ấy gần như đã được giải tỏa. Thông tin từ VFF, nhà vô địch V-League 2025/26 khẳng định sẵn sàng phối hợp và tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ thực hiện nghĩa vụ với tuyển Việt Nam. Đó rõ ràng là tin vui với HLV Kim Sang Sik trong bối cảnh ASEAN Cup đang đến gần, trước hết là chốt nhân sự tập huấn cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á.

Điểm 10 tinh thần của nhà vô địch

Nhìn từ góc độ chuyên môn, quyết định của CAHN không hề đơn giản. Việc được tham dự AFC Champions League Elite không chỉ là cơ hội cho nhà vô địch V-League khẳng định vị thế mà còn là dịp giúp các cầu thủ Việt Nam được cọ xát ở môi trường đỉnh cao.

Với bất kỳ CLB tham vọng, việc giữ những ngôi sao tốt nhất cho đấu trường châu lục là điều rất bình thường. Thế nhưng đội bóng nhà vô địch V-League đã chọn cách khác.

Quang Hải góp mặt, giúp tuyển Việt Nam thêm dày lực lượng trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup

Khi chấp nhận chia sẻ lực lượng với tuyển Việt Nam, đội bóng của Quang Hải ít nhiều tự làm khó mình trong hành trình chinh phục sân chơi châu Á. Đó là chấp nhận chịu thiệt trên con đường giữ lửa khát vọng của một CLB và lợi ích chung của bóng đá Việt Nam.

Trong bóng đá chuyên nghiệp hiện đại, không phải lúc nào quyền lợi của CLB và ĐTQG cũng song hành. Bởi vậy, sự đồng thuận giữa VFF và CLB CAHN lần này càng trở nên đáng quý, cho thấy khi cần thiết, mục tiêu của tuyển Việt Nam vẫn nhận được sự ưu tiên cao nhất.

ASEAN Cup có thể chỉ là sân chơi khu vực, không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA, nhưng màu cờ sắc áo luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Bởi thế, quyết định của nhà vô địch V-League đáng được ghi nhận, và nó cũng đặt đội bóng của HLV Kim Sang Sik thêm nhiều động lực để bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch Đông Nam Á.