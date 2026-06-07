LPBank V-League 2025/26 chính thức khép lại sau 7 trận đấu cùng diễn ra vào lúc 18h ngày 7/6. Ở vòng đấu này, mọi sự chú ý đổ dồn về các cặp đấu có đội tranh vé trụ hạng, cụ thể là trận SHB Đà Nẵng vs Thanh Hóa, SLNA vs PVF-CAND, Becamex TP.HCM vs HAGL.

Về lý thuyết, cả ba đội đang đua trụ hạng gồm SHB Đà Nẵng, PVF-CAND và Becamex TP.HCM (cùng có 21 điểm) đều có khả năng giành chiến thắng, bởi các đối thủ của họ đã trụ hạng thành công.

Nếu kịch bản này xảy ra, SHB Đà Nẵng là đội trụ hạng, trong khi PVF-CAND phải đá trận play-off với đội hạng nhì giải hạng Nhất (Bắc Ninh FC), còn Becamex TP.HCM xuống hạng trực tiếp.

Becamex TP.HCM và PVF-CAND tranh suất trụ hạng.

Trong 3 đội bóng trên, SHB Đà Nẵng có cửa trụ hạng sáng nhất. Ngoài việc họ chỉ phải gặp Thanh Hóa hết mục tiêu thì phong độ của đội bóng sông Hàn cũng rất tốt. Ở 4 trận gần nhất, đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn bất bại, vì thế việc họ đánh bại Thanh Hóa ở lượt đấu cuối không phải là một bất ngờ. Giành chiến thắng, SHB Đà Nẵng không cần quan tâm tới kết quả các trận đấu khác.

Theo quy định, khi các đội bằng điểm, BTC xét tới thành tích đối đầu, sau đó là hiệu số phụ. Hiện tại, Becamex TP.HCM đang ở thế bất lợi nhất do đối đầu thua SHB Đà Nẵng và PVF-CAND. Điều này cũng có nghĩa đội bóng đất Thủ không còn quyền tự quyết ở vòng đấu cuối.

Dẫu vậy, còn hy vọng là còn chiến đấu, Becamex TP.HCM chắc chắn làm hết sức đánh bại HAGL trên sân nhà, đồng thời chờ đợi SHB Đà Nẵng hoặc PVF-CAND sẩy chân.

Tương tự, SHB Đà Nẵng và PVF-CAND cũng phải làm tất cả để giành chiến thắng nếu không muốn xuống hạng hoặc đá play-off. Nhiều kịch bản có thể xảy ra khiến vòng đấu hạ màn V-League trở nên vô cùng kịch tính.

Ngoài cuộc đua trụ hạng, danh hiệu Á quân cũng hấp dẫn không kém. Hiện tại, Thể Công Viettel (51 điểm) và Ninh Bình (48 điểm) đang cạnh tranh vị trí thứ 2 BXH. Thể Công Viettel chỉ cần một trận hòa, nhưng lại gặp CAHN rất mạnh. Trong khi đó Ninh Bình có nhiệm vụ phải thắng Hà Tĩnh.

Trong trường hợp Thể Công Viettel thua, Ninh Bình thắng, chỉ số đối đầu được tính đến đầu tiên. Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, cả hai lần chạm trán giữa Thể Công Viettel và Ninh Bình đều kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Do đó, hiệu số bàn thắng bại sẽ là yếu tố quyết định. Ở thông số này, Ninh Bình đang nắm lợi thế nhỉnh hơn (+19 so với +17 của Viettel).