Á hậu Lê Phương Khánh Như vừa được xướng tên vào top 20 chung kết Miss International 2026 (Hoa hậu Quốc tế 2026) đang diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản.

Trong số 73 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, á hậu Lê Phương Khánh Như vừa được công bố là 1 trong 20 người đẹp được gọi tên vào vòng tiếp theo.

Việc Lê Phương Khánh Như lọt top 20 Hoa hậu Quốc tế 2026 có ý nghĩa với nhan sắc Việt, bởi ở mùa trước, hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy không có tên trong top 20 dù từng vào top 2 phần thi trang phục dân tộc. Đêm chung kết Miss International 2026 bỏ phần thi áo tắm. Hoa hậu Quốc tế 2025 Catalina Duque (Colombia) sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm vào cuối chương trình.

Hành trình của Á hậu Lê Phương Khánh Như tại Miss International 2026

Ngày 22/4, Lê Phương Khánh Như được công bố là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế. Cô là người đầu tiên trong top 3 Miss World Vietnam 2025 đi thi quốc tế. Trong khoảng 6 tháng chuẩn bị, Khánh Như trau dồi kiến thức, rèn thể hình, luyện kỹ năng trình diễn và hoàn thiện dự án cộng đồng. Tối 10/11, cô lên đường sang Tokyo. Đây cũng là lần đầu tiên cô xuất ngoại.

Hành trình của cô không hoàn toàn suôn sẻ. Ở hoạt động đầu tiên có trao giải, danh hiệu Miss Visit Japan thuộc về đại diện Philippines Katrina Johnson. Tại đêm bán kết Miss International 2026 chiều 23/11, gồm phần thi áo tắm và ứng xử, Khánh Như bị nhận xét trình diễn an toàn, thiếu năng lượng. Cô không dùng chiếc khăn choàng như bộ trang phục đã công bố, còn đôi giày bị cho là chưa hợp với tổng thể. Sau đó, á hậu lên mạng xã hội xin lỗi khán giả vì chưa trình diễn tốt với đôi giày đã chọn.

Khánh Như trong phần thi trang phục dạ hội:

Lê Phương Khánh Như mang tranh Đông Hồ đến Hoa hậu Quốc tế 2026

Tại Hoa hậu Quốc tế 2026, Khánh Như ghi điểm nhờ khả năng giao tiếp và tiếng Anh. Ngay từ những ngày đầu ở Nhật Bản, cô đã chủ động làm quen với các thí sinh quốc tế.

Ở phần thi trang phục văn hóa dân tộc, người đẹp diện thiết kế Vũ điệu Đông Hồ của tác giả Nguyễn Thị Thu Thảo, lấy chất liệu từ tranh dân gian Đông Hồ. Bộ trang phục từng đoạt giải Nhì cuộc thi thiết kế trang phục trong khuôn khổ Miss World Vietnam 2025.

Dự án nhân ái của cô có tên Digital Wings (Đôi cánh số) nhằm giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận công nghệ và có thêm cơ hội học tập. Trước khi sang Nhật Bản, cô trao 10 máy vi tính, 1.000 cuốn vở và 20 chiếc cặp sách cho học sinh Trường Tiểu học Bác Ái Tây, Khánh Hòa. Trong video giới thiệu gửi ban tổ chức Miss International 2026, người đẹp kể về tuổi thơ gắn với quán bún riêu của gia đình ở quê nhà.

Khánh Như tại Miss International 2026. Ảnh: Miss World Vietnam

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, quê Khánh Hòa, là sinh viên ngành Du lịch, Đại học Kinh tế TPHCM. Cô cao 1,69m, số đo 3 vòng 85-59-95cm. Tại Miss World Vietnam 2025, cô giành ngôi Á hậu 1, thắng phần thi Người đẹp bản lĩnh để được đặc cách vào top 20 và lọt top 10 Người đẹp tài năng. Trước đó, cô từng là quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng MC MicZ 2023, Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023 và đăng quang Én Vàng UEF 2024.

*Tiếp tục cập nhật