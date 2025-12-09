Ban đầu, địa điểm tổ chức Lễ khai mạc SEA Games 33 được ấn định tại quảng trường lịch sử Sanam Luang, nhưng Ban tổ chức chuyển toàn bộ chương trình về SVĐ Rajamangala chỉ hơn một tháng trước ngày khai mạc. Dù gặp không ít biến động, nước chủ nhà vẫn cam kết mang đến lễ khai mạc mãn nhãn, gói trọn tinh thần “Chúng ta là một”.

Lễ khai mạc SEA Games 33 được tổ chức vào tối 9/12

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Atthakorn Sirilatthakorn tiết lộ, buổi lễ sẽ kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật, văn hóa truyền thống và công nghệ trình chiếu hiện đại, tạo nên trải nghiệm đa chiều, tôn vinh bản sắc Thái Lan và sự đoàn kết của 11 quốc gia Đông Nam Á. Quốc vương Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida sẽ chủ trì sự kiện, trong khi đoàn diễu hành gồm khoảng 500 VĐV mỗi nước lần lượt tiến vào sân.

Lễ khai mạc còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ hàng đầu Thái Lan như BamBam, Violet Wautier hay Buakaw, cùng dàn hoa hậu quốc tế làm người dẫn đoàn. Điểm nhấn đặc biệt là nghi thức thắp đuốc “xanh”, không phát thải, dự kiến do võ sĩ Panipak Wongpattanakit thực hiện theo hình thức chưa từng có.

Sau nhiều thay đổi, SEA Games 33 cuối cùng đã sẵn sàng mở màn bằng một đêm hội hứa hẹn bùng nổ, dẫn dắt khán giả đến những ngày tranh tài sôi động và giàu cảm xúc.

*Liên tục cập nhật...