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World Cup 2026 là giải đấu có quy mô lớn chưa từng có, với 48 đội bóng tham dự. Lễ khai mạc cũng tổ chức ở 3 địa điểm khác nhau là các nước đồng đăng cai Mexico, Mỹ và Canada - Ảnh: FIFA

* Liên tục cập nhật và chỉnh sửa

12/06/2026 | 00:34

0h20

Lễ khai mạc chuẩn bị diễn ra.

Sân vận động Azteca mang tính biểu tượng của Thành phố Mexico, với sức chứa 84.000 người hâm mộ đang vô cùng sôi động.

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Người hâm mộ Mexico trong những bộ trang phục bắt mắt - Ảnh: SunSport
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12/06/2026 | 00:24

0h

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Những chú linh vật biểu tượng cho World Cup 2026 xuất hiện trên sân Azteca - Ảnh: SunSport
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11/06/2026 | 23:04

23h

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Khán giả cuồng nhiệt tập trung cổ vũ bên ngoài sân Azteca (Mexico City) - Ảnh: FIFA
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11/06/2026 | 22:58

22h

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Lễ khai mạc World Cup 2026 dự kiến diễn ra lúc 0h30 (ngày 12/6, giờ VN), tập trung vào chủ đề "papel picado", nghệ thuật cắt giấy truyền thống của người Mexico - Ảnh: FIFA
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