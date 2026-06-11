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World Cup 2026 chính thức bắt đầu tại Azteca, ngôi đền lịch sử của bóng đá thế giới từng chứng kiến Pele và Diego Maradona nâng cúp vàng.
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nhanh, đầy đủ và chính xác.
12/06/2026 | 00:34
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Lễ khai mạc chuẩn bị diễn ra.
Sân vận động Azteca mang tính biểu tượng của Thành phố Mexico, với sức chứa 84.000 người hâm mộ đang vô cùng sôi động.
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12/06/2026 | 00:24
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