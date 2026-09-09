Link xem trực tiếp sự kiện Apple ra mắt iPhone 18

Apple tung video bí ẩn trước giờ ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone Duo

Trước thềm sự kiện, tân Tổng giám đốc (CEO) Apple John Ternus đã chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại luồng sáng chiếu vào cạnh viền iPhone phát ra từ một khung hình lục giác co giãn linh hoạt. Chi tiết này ngầm xác nhận nâng cấp đáng chú ý về camera mới trên dòng iPhone 18 Pro.

Theo các nguồn tin rò rỉ, camera chính 48 MP trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ trang bị khẩu độ biến thiên.

Tính năng này giúp người dùng kiểm soát lượng ánh sáng đi qua ống kính vào cảm biến, mang lại khả năng làm chủ độ sâu trường ảnh (DoF) chân thực hơn.

Dẫu vậy, do hạn chế về kích thước cảm biến vật lý trên smartphone, mức độ hiệu quả thực tế của cải tiến này vẫn là ẩn số cần kiểm chứng.

"Từ bất ngờ tới rực rỡ" là sự kiện lớn đầu tiên do John Ternus chủ trì sau khi ông chính thức nhậm chức CEO từ ngày 1/9, kế nhiệm Tim Cook, người chuyển sang giữ cương vị Chủ tịch điều hành.

iPhone 18 Pro có thể mở đặt trước từ 12/9, tránh ngày 11/9

Theo nguồn tin rò rỉ từ tài khoản ShrimpApplePro trên mạng xã hội X, Apple sẽ chính thức mở cổng nhận đặt hàng trước cho các mẫu iPhone 18 Pro từ 0h ngày 12/9 theo giờ Thái Bình Dương (tức chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Theo thông lệ hàng năm, Apple thường cho phép người dùng đặt mua thiết bị mới vào ngày thứ Sáu đầu tiên ngay sau sự kiện ra mắt.

Tuy nhiên, nếu áp dụng đúng lịch trình này trong năm nay, thời điểm mở bán sớm sẽ rơi đúng vào ngày 11/9 - mốc thời gian mà hãng công nghệ Mỹ từ trước đến nay luôn chủ động né tránh vì lý do tế nhị liên quan đến sự kiện tưởng niệm tại quốc gia này.

Trước đó, chuyên trang công nghệ Macwelt của Đức cũng đưa ra nhận định tương tự về mốc thời gian đặt trước ngày 12/9 đối với bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Trong khi đó, mẫu điện thoại màn hình gập rất được chờ đợi mang tên iPhone Duo nhiều khả năng sẽ chưa thể lên kệ sớm.

Theo phóng viên Mark Gurman của Bloomberg, thiết bị gập đầu tiên của Apple sớm nhất phải đến tháng 10 mới sẵn sàng xuất xưởng, đồng nghĩa với việc chương trình đặt hàng trước cho dòng sản phẩm này có thể sẽ được tổ chức vào một đợt riêng biệt sau đó.

Apple Store đóng cửa chuẩn bị cho sự kiện ra mắt iPhone 18 Pro

Trang mua sắm trực tuyến Apple Store đã chính thức tạm đóng cửa để cập nhật hệ thống trước thềm sự kiện.

Đây là động thái quen thuộc của "Táo khuyết" trước mỗi đợt ra mắt phần cứng quy mô lớn nhằm chuẩn bị niêm yết các dòng sản phẩm mới.

Tại sự kiện năm nay, tâm điểm chú ý dồn vào thế hệ iPhone 18 Pro cùng mẫu điện thoại màn hình gập hoàn toàn mới mang tên iPhone Duo.

Bên cạnh mảng di động, Apple được kỳ vọng sẽ làm mới hệ sinh thái thiết bị đeo và âm thanh với các phiên bản Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 và tai nghe AirPods 5.

Ngoài danh mục phần cứng, tập đoàn công nghệ Mỹ dự kiến sẽ công bố ngày phát hành chính thức của các bản cập nhật hệ điều hành lớn kế tiếp, bao gồm iOS 27 và macOS Golden Gate, đồng thời có thể mang đến một số màn hé lộ bất ngờ về các dự án sản phẩm tương lai.

Ốp lưng iPhone 18 Pro và Pro Max mở bán sớm

Dù iPhone 18 Pro và 18 Pro Max chưa ra mắt, người dùng đã có thể đặt mua ốp lưng dành riêng cho bộ đôi này.

Hãng phụ kiện dbrand vừa tung ra danh mục sản phẩm hoàn chỉnh bao gồm các dòng ốp quen thuộc như MNML (siêu mỏng tối giản), Ghost 2.0 (trong suốt), Grip (chống trượt tùy biến) và Tank (chống va đập chuyên dụng).

Bộ ốp lưng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max của dbrand. Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, đây không phải là những trang sản phẩm dạng giữ chỗ mà đã hiển thị đầy đủ mức giá, thông số kỹ thuật và hình ảnh dựng chi tiết mô phỏng ốp lưng khi gắn vào thiết bị.

Dòng ốp Grip sở hữu nhiều tùy chọn bề mặt nhất với giá khởi điểm từ 54,9 USD.

Đáng chú ý, dbrand gắn nhãn sản phẩm là "iPhone 18 Pro Grip Case (MagSafe + Camera Control)", cho thấy phím điều khiển camera (Camera Control) nhiều khả năng sẽ tiếp tục được duy trì trên thế hệ Pro mới.

Thậm chí, danh mục của hãng còn xuất hiện cả tùy chọn ốp dành riêng cho phiên bản mang tên iPhone Ultra.

Trong khi đó, phiên bản ốp trong suốt Ghost 2.0 hé lộ hình ảnh chiếc máy mang màu sắc lạ được mô tả là "Cherry iPhone 18 Pro".

Đối với mẫu ốp siêu bền Tank, dbrand thông báo thời gian giao hàng dự kiến ngay trong tháng 9.

Việc các nhà sản xuất phụ kiện đi trước một bước trước mỗi kỳ ra mắt iPhone vốn không hiếm gặp, nhưng danh mục của dbrand mang đến thêm những góc nhìn cận cảnh về thiết kế phần cứng tiềm năng.

Các bản dựng cho thấy cụm camera sau tiếp tục phình to đáng kể, buộc hãng sản xuất phải thiết kế gờ nhô cao hơn để bảo vệ ống kính.

Ngoài ra, dòng ốp Grip được tích hợp mạch dẫn cảm ứng điện dung riêng biệt nhằm tương thích với phím bấm Camera Control, trong khi bản Tank cũng được tinh chỉnh cấu trúc vật lý quanh nút chức năng này để đảm bảo thao tác mượt mà.