iPhone 18 Pro vẫn giữ kích thước màn hình 6,3 inch, trong khi iPhone 18 Pro Max tiếp tục sử dụng màn hình 6,9 inch.

Thiết kế tổng thể không thay đổi quá mạnh so với iPhone 17 Pro, nhưng Apple đã thực hiện một số điều chỉnh quan trọng nhằm khiến thế hệ mới khác biệt hơn về trải nghiệm.

iPhone 18 Pro màu xanh. Ảnh: MacRumors

A20 Pro 2nm: bước nhảy lớn nhất nằm bên trong

Nâng cấp đáng chú ý nhất của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max là chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm.

Đây là một trong những nền tảng quan trọng giúp Apple tiếp tục tăng hiệu năng nhưng đồng thời kiểm soát mức tiêu thụ điện năng tốt hơn.

Chip A20 Pro với CPU 6 nhân, bao gồm 2 nhân hiệu năng cực cao (super core) mới nhanh hơn tới 20% và 4 nhân tiết kiệm điện.

Theo Apple, các nhân hiệu năng cực cao này đạt đẳng cấp tương đương máy tính để bàn và nhanh nhất từng có trên smartphone.

GPU mới sở hữu thiết kế 7 nhân với hiệu năng đồ họa nhanh hơn tới 40%. Điều này hỗ trợ việc chạy các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của bên thứ ba ngay trên thiết bị.

Chip A20 Pro mới. Ảnh: MacRumors

A20 Pro cũng được trang bị các bộ tăng tốc Neural mới, cho khả năng tính toán dấu phẩy động 8 bit nhanh gấp đôi.

Chip có hai Neural Engine với tổng cộng 32 nhân, băng thông bộ nhớ tăng 50%, kết hợp hệ thống tản nhiệt hoàn toàn mới nhằm cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát nhiệt.

Hai Neural Engine với tổng cộng 32 nhân, băng thông bộ nhớ tăng 50%. Ảnh: MacRumors

Đáng chú ý hơn, chip mới không chỉ phục vụ những tác vụ thông thường. Khi Apple ngày càng đẩy mạnh Apple Intelligence, sức mạnh xử lý AI ngay trên thiết bị sẽ trở thành yếu tố quan trọng đối với iPhone cao cấp.

A20 Pro vì vậy được kỳ vọng mang lại khả năng xử lý các tác vụ AI phức tạp nhanh hơn, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào máy chủ đám mây.

Apple Intelligence trên iPhone 18 Pro sẽ hỗ trợ 16 ngôn ngữ. Trước mắt, Siri tích hợp AI dùng tiếng Anh, sẽ hỗ trợ cả tiếng Việt và các ngôn ngữ khác sau này.

Dynamic Island được nâng cấp

iPhone 18 Pro có Dynamic Island nhỏ hơn, đồng thời có thể hiển thị ba hoạt động trực tiếp cùng lúc.

iPhone 18 Pro có Dynamic Island nhỏ hơn. Ảnh: MacRumors

Apple đã đưa một phần thành phần của hệ thống Face ID xuống dưới màn hình, qua đó giảm diện tích chiếm dụng ở khu vực phía trên màn hình.

Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình đưa iPhone đến thiết kế màn hình gần như toàn diện.

Dù chưa đạt tới trạng thái “không có phần cắt” hoàn toàn, Dynamic Island nhỏ hơn vẫn giúp không gian hiển thị trở nên thoáng hơn.

Camera khẩu độ biến thiên: nâng cấp đáng tiền nhất

Cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sở hữu camera chính Fusion 48MP hoàn toàn mới với khẩu độ biến thiên, sử dụng màn trập sáu lá khẩu., mang lại khả năng kiểm soát đầy sáng tạo mà trước đây chưa từng có.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sở hữu camera với khẩu độ biến thiên. Ảnh: MacRumors

Khác với khẩu độ cố định trên nhiều thế hệ iPhone trước, hệ thống camera khẩu độ biến thiên trên iPhone 18 Pro có thể điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến.

Điều này cho phép iPhone linh hoạt hơn khi chụp trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, đồng thời mở ra khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn.

Ngoài ra, tính năng camera mới mang tên "Pro Controls" cho phép người dùng thay đổi cân bằng trắng, xem biểu đồ histogram, cũng như tự điều chỉnh khẩu độ và tốc độ màn trập "để tạo ra những bức ảnh độc đáo chưa từng có trên iPhone trước đây".

Pin lớn hơn, tản nhiệt tốt hơn

Thời lượng pin cũng được cải thiện trên iPhone 18 Pro, trong khi iPhone 18 Pro Max ghi nhận mức tăng thời lượng pin lớn nhất từ ​​trước đến nay trên dòng iPhone.

Với nhu cầu sử dụng thông thường, iPhone 18 Pro đạt tới 24 giờ mỗi lần sạc, còn iPhone 18 Pro Max đạt 30 giờ.

iPhone 18 Pro đạt tới 24 giờ mỗi lần sạc. Ảnh: MacRumors

Tốc độ sạc có dây cũng được cải thiện: iPhone có thể sạc đầy 50% pin trong khoảng 15 phút và chỉ cần 5 phút sạc có dây là đủ cho 6 giờ phát video.

iPhone 18 Pro có thể không phải cuộc cách mạng về ngoại hình, nhưng lại là một trong những thế hệ iPhone được nâng cấp mạnh về nền tảng công nghệ. Chip A20 Pro 2nm, Dynamic Island nhỏ hơn, camera khẩu độ biến thiên,... tạo nên một gói nâng cấp đáng chú ý.